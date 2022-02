Uno dei fenomeni più divertenti legati al Festival è il Fantasanremo, una gara a cui tiene molto anche Michele Bravi: ecco cosa ha detto il cantante.

Dopo diversi anni, Michele Bravi ieri sera è tornato sul palco dell’Ariston con la sua canzone “Inverno dei fiori”, ma soprattutto è gasatissimo per il Fantasanremo.

Il Fantasanremo è un gioco virtuale che sta spopolando in queste settimane tra i fan di Sanremo, anche tra i cantanti. Infatti, Michele Bravi ha creato la sua squadra per giocare e ha messo sé stesso come capitano.

In una diretta Instagram con Fanpage, Michele ha detto che vuole assolutamente vincere, infatti ieri sera ha guadagnato un sacco di punti grazie a diversi gesti che ha fatto sul palco.

“Riesco a gareggiare al Fantasanremo da dentro, è incredibile! Se vinci Sanremo porti a casa una statuetta, se vinci il Fantasanremo hai la gloria eterna”

Insomma, Michele Bravi stempera la tensione così, con il gioco più in voga del momento e chissà che possa vincere il festival almeno virtualmente.

“Questo Sanremo me lo sto vivendo in maniera super rilassata, me lo sto proprio godendo senza tensione”

