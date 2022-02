Nuova puntata questa sera di Sanremo 2022, dove ci saranno anche Arisa e Marika Ayane a presentare due brani speciali.

Durante la conferenza stampa di questa mattina a Sanremo 2022, è stato annunciato che questa sera saliranno sul palco dell’Ariston Arisa e Malika Ayane.

Il Festival di Sanremo 2022 si arricchisce dunque di due ospiti d’eccezione, che saliranno sul palco per svolgere un compito preciso. Infatti, Arisa e Malika Ayane presenteranno i due inni in lizza per diventare la colonna sonora ufficiale delle Olimpiadi di Cortina 2026. I due brani saranno messi in competizione attraverso un contest. Il risultato dipenderà dal voto del pubblico.

Le due cantanti, conclusa l’esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina.

Il Maestro Peppe Vessicchio ha curato la direzione artistica dell’iniziativa che ha portato alla scelta dei due brani finalisti presentati dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso” della provincia di Monza e Brianza e dal CPM Music Institute di Milano, scuola fondata a presieduta da Franco Mussida, tra decine di proposte arrivate da nove regioni.

