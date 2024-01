Sangiovanni ha svelato per la prima volta i retroscena del momento buio da lui vissuto e la canzone da lui dedicata a Giulia Stabile.

In un’intervista all’Ansa Sangiovanni ha svelato per la prima volta perché, negli ultimi mesi, avrebbe attraversato un momento difficile e avrebbe deciso di dedicarsi completamente a sé stesso. A seguire il cantante, che presto sarà a Sanremo, ha parlato del brano che ha deciso di dedicare alla fine della sua storia con Giulia Stabile, primo grande amore della sua vita.

“Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità. Avevo bisogno di tornare a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social”, ha confessato il cantante.

Sangiovanni

Sangiovanni: la confessione

Sangiovanni ha rotto il silenzio sul periodo difficile da lui vissuto negli ultimi mesi, e che lo avrebbe spinto a prendersi del tempo per sé per ricaricarsi e trovare le energie per partecipare al prossimo festival di Sanremo, a cui porterà il suo brano Finiscimi. Il cantante ha confessato di aver pensato il brano come una “lettera d’addio struggente” (presumibilmente indirizzata alla sua ex, Giulia Stabile) e il cui argomento sarebbe la necessità di crescita e di cambiamento.

“Il brano che porto significa tanto per me. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza. Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso”, ha svelato il cantante.