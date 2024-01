Sonia Bruganelli ha svelato a Verissimo alcuni retroscena sull’ultimo periodo da lei vissuto dopo la separazione da Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli ha recentemente annunciato il suo addio al marito Paolo Bonolis, con cui è rimasta in buoni rapporti. A Verissimo la conduttrice ha svelato alcuni retroscena su questo particolare periodo della sua vita, e ha confessato anche di aver ricevuto una telefonata da parte di Belen Rodriguez a causa dei gossip su di lei e Antonino Spinalbese.

“Ora capisco molte cose del mio passato con Paolo e sicuramente con lui ha precorso un po’ troppo i tempi perché l’ho incontrato quando lui era già grande, aveva 36 anni e io ero molto più piccola. (…) Io avevo l’impressione che il passato di Paolo fosse troppo ingombrante e ho voluto correre ritrovandomi con una figlia da giovanissima, nata con delle problematiche, con un marito che stava spessissimo fuori e intenta a fare una corsa che a un certo punto mi ha lasciato senza fiato. E forse, se Paolo ha fatto un errore, è stato quello di azzerare la nostra differenza d’età e non dirmi: “Vai piano””, ha ammesso.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli: l’addio a Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è intervenuta a Verissimo svelando alcuni retroscena sulla fine del suo rapporto con Paolo Bonolis. A seguire la conduttrice ha anche detto la sua in merito ai gossip che imperversano sulla sua presunta “amicizia speciale” con Antonino Spinalbese, l’ex concorrente del GF Vip ed ex compagno della nota showgirl Belen Rodriguez:

“Il flirt con Antonino Spinalbese? Non sto con lui, potrei essere sua mamma, purtroppo”, ha affermato, e ancora: “Belen ha pensato che stessi con Antonino, era gelosa e mi ha fatto una telefonata ma le ho spiegato da donna a donna che non era vero, che avevo solo conosciuto sua figlia Luna perché Antonino mi ha aiutato a far inserire mio figlio nel mondo milanese, nulla più”.