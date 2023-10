Cosa c’è di vero nei rumors che vorrebbero un flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? La risposta è arrivata dalla donna…

Una cena, uno scambio di battute sui social e tanti, tantissimi rumors. Parliamo di Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese che sono balzati alle cronache rosa per un presunto flirt. A quanto pare, però, niente di tutto questo. A fare chiarezza ci ha pensato proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis tramite una storia Instagram dove è uscita allo scoperto svelando in che rapporti sia con l’ex di Belen Rodriguez.

Sonia Bruganelli parla del presunto flirt con Spinalbese

Sonia Bruganelli

Nelle scorse ore, come detto, la Bruganelli e Spinalbese erano stati protagonisti di qualche rumors di troppo dopo uno scambio di battute sui social. L’ex moglie di Bonolis aveva pubblicato una foto di una cena in compagnia e l’ex di Belen aveva commentato facendo capire di essere assente nello scatto ma, in realtà, presente alla serata.

Subito erano iniziate le voci su una possibile storia tra i due ma ben presto è stata fatta chiarezza. In particolare è stata la bella Sonia a ironizzare e uscire allo scoperto facendo riferimento a Dagospia che aveva dato la notizia del presuno flirt tra i due.

“Mi dispiace per Dagospoia…. E un po’ anche per me”, ha scritto la donna condividendo una foto, questa volta con tutti i partecipanti, Spinalbese compreso. Poi, ancora: “Nuove collaborazioni nascono”.

Insomma, verissimo che i due si trovavano a cena insieme ma nulla di più. Tra loro ci sarebbe un nuovo progetto lavorativo che, probabilmente, presto verrà svelato. Anche Antonino ha poi condiviso la storia Instagram della donna a confermare i nuovi impegni di lavoro.

Di seguito, invece, il post Instagram della donna con la foto della cena che aveva dato il via alle voci sul suo conto e su quello dell’ex di Belen: