Sonia Bruganelli ha cenato con alcuni autori e produttori tv e, insieme a loro, era presente un famoso ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Stando a uno scambio di battute spuntato sui social, Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli avrebbero cenato insieme a Federico Lampredi e Violante Bartalucci (rispettivamente autore e produttrice tv) e la questione è balzata a sollevare le ipotesi in merito a una presunta liaison top secret tra i due volti vip ma al momento, sulla questione, non sono conferme emerse conferme. Sui social Antonino ha commentato una foto della cena (in cui lui non appare) scrivendo:

“Manca il ragazzino lì in mezzo”. Sonia Bruganelli a sua volta ha risposto ironica: “Non capisco a chi tu ti riferisca”.

Sonia Bruganelli a cena con Antonino Spinalbese: il gossip

Flirt segreto in corso tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? Sui social in tanti sono rimasti stupiti sapendo che i due (rispettivamente ex opinionista ed ex concorrente del GF Vip) fossero a cena insieme e, al momento, non sono emersi ulteriori dettagli in merito alla vicenda (anche se è probabile che il loro incontro sia avvenuto per motivi di lavoro). I due vip si sbrigheranno a smentire il gossip ora che ha preso piede sui social?

Alcuni mesi fa Sonia Bruganelli ha annunciato la fine (pacifica) del suo matrimonio con Paolo Bonolis mentre Antonino Spinalbese, dopo l’addio a Belen e numerosi flirt (veri o presunti) che gli sono stati attribuiti, risulta essere single.