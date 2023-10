Michelle Hunziker ha svelato alcuni retroscena sul suo storico ex, Eros Ramazzotti, con cui è recentemente diventata nonna del primo nipote.

Michelle Hunziker si è raccontata a Verissimo e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua storia con Eros Ramazzotti e ha ammesso che, prima ancora di conoscerlo, sarebbe stata una sua grande fan. “Avevo tutti i suoi poster”, ha confessato la showgirl svizzera che a marzo, insieme all’ex marito, ha provato la grande gioia di diventare nonna per la prima volta.

“È una gioia pazzesca con Cesare, è conteso da tutti, lo vizierò tantissimo”, ha raccontato a Verissimo.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: i poster di Eros Ramazzotti

Oggi Michelle Hunziker è single e sembra essere concentrata soprattutto sulla sua famiglia, che a marzo si è allargata con l’arrivo del piccolo Cesare. “Quando hanno bisogno io ci sono. È troppo bello dormire con lui, sentire tutti i suoi versetti, l’ultima era otto anni fa quindi è passato un po’ di tempo dall’ultimo bebè”, ha confessato a Verissimo la showgirl, che oggi a 46 anni compiuti sembra aver raggiunto la vera felicità e realizzato tutti i suoi sogni.

“Lo dico sempre, lo so che è difficile credere che i sogni possano diventare realtà, ma se ce l’ha fatta una ragazzina che viveva Ostermungingen, dove eravamo in 300 anime e proprio… quante potevano essere le probabilità che facessi questo mestiere? Praticamente nulle. Invece bisogna tenere l’asticella sempre alta.Anche se sembra che sia impossibile niente è impossibile, perché se uno col cuore brucia per qualcosa, ce la fa, bisogna crederci tanto“, ha raccontato al salotto tv di Silvia Toffanin. In futuro ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda la sua vita privata? In tanti sono curiosi di sapere se troverà un nuovo amore.