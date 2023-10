Fedez ha espresso il suo orgoglio via social dopo che le donazioni di sangue sarebbero aumentate grazie ad un suo appello.

Fedez è stato ricoverato per alcune emorragie interne nei giorni scorsi e si sarebbe salvato grazie a delle trasfusioni di sangue. A seguire il rapper ha rilanciato un appello in cui ha sottolineato l’importanza di donare il sangue e a quanto pare moltissime persone avrebbero accolto il suo messaggio e sarebbero corse a donare.

“Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti e buona domenica”, ha dichiarato il rapper nelle sue stories via social.

Fedez

Fedez: l’appello per le donazioni

Fedez ha rilanciato un appello a favore dell’Avis (Associazioni volontari italiani del sangue) e a seguire, attraverso i social, ha fatto sapere che grazie al suo messaggio centinaia di telefonate sarebbero arrivate al centralino dell’Associazione da parte di nuovi donatori.

Dopo il ricovero al Fatebenefratelli di Milano il rapper ha confessato che proprio il sangue dei donatori gli avrebbe salvato la vita (ha perso moltissimo sangue infatti a causa di alcune emorragie interne) e ha fatto sapere che il suo desiderio sarebbe quello di parlare dell’importanza della salute mentale (visto che, dopo il tumore che lo ha colpito nel 2021, starebbe affrontando un percorso di cura anche per questo particolare problema).

Sui social in tanti gli hanno rivolto i loro auguri per una pronta guarigione e il rapper è tornato a mostrarsi felice in compagnia di sua moglie, Chiara Ferragni, che non ha mancato di restargli accanto ogni giorno durante il suo ricovero in ospedale.