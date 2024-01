Asia Argento ha pubblicato sui social alcuni scatti in cui è ritratta completamente senza veli, e ha fatto il pieno di like.

A 48 anni compiuti Asia Argento sfoggia un fisico tonico e muscoloso e, sui social, ha fatto il pieno di like con una serie di scatti in cui è ritratta completamente senza veli difronte a uno specchio. “Non male…. non male!”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “E le 20enni mute”. E ancora: “Una dea intramontabile”.

Asia Argento

Asia Argento: le foto senza veli

Asia Argento è tornata a sedurre i suoi fan dei sociali con una serie di scatti in cui è ritratta completamente senza veli e che hanno fatto il pieno di like tra i fan. Tra i fan c’è anche chi le ha scritto: “Perché? Che senso hanno queste provocazioni? Che messaggio vuoi mandare?’”. E uno dei fan dell’attrice ha risposto: “Solo Asia Argento può permettersi queste foto senza risultare volgare. Sei sempre la più rock!”.

Oggi Asia Argento sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice della sua vita e di recente, in tv, ha parlato del complesso rapporto da lei avuto con sua madre, Daria Nicolodi. Oggi l’attrice è tra i protagonisti della serie di Prime Video Gigolò per caso, dove si è trovata per la prima volta a ricoprire un ruolo comico.