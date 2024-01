Chiara Nasti è incinta del suo secondo figlio e, attraverso i social, ha fatto alcune confessioni destinate a far discutere.

Chiara Nasti ha da poco annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio e, nelle ultime ore, ha fatto alcune dichiarazioni via social destinate a far discutere.

“Non sono come tutte le mamme esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa: quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conoco, mangio crudo ecc”, ha rivelato nelle sue stories.

Chiara Nasti nella bufera: le parole sulla gravidanza

Ancora una volta Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni sul tema della gravidanza visto che, appena un paio di giorni fa, lei e Mattia Zaccagni hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio. L’influencer ha confessato che, nonostante sia incinta, farebbe la tinta per capelli e mangerebbe “cibo crudo” nei locali di cui sarebbe una fidata cliente. Sui social la questione ha sollevato una vera e propria bufera, e in tanti l’hanno bersagliata di critiche.

In passato Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone anche per aver definito “svaccate” le donne che prenderebbero troppo peso in gravidanza. Al momento la moglie di Mattia Zaccagni sembra aver preferito non replicare contro i suoi detrattori via social, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Lei e Mattia Zaccagni sono al settimo cielo per l’arrivo del loro secondo figlio e al momento non è dato sapere se sarà un maschio o una femmina.