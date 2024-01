Ecco quali sono tutti i migliori film di Sandra Milo: dall’esordio con Lo scapolo nel 1955 fino Il più bel secolo della mia vita.

Sandra Milo ha fatto la storia del cinema italiano, recitando in numerosissimi film dal 1955, l’anno del suo esordio con Lo scapolo, fino all’ultimo, Il più bel secolo della mia vita, uscito nelle sale cinematografiche nel 2023. Ripercorriamo allora la sua carriera, premiata anche con un David di Donatelo nel 2021, vedendo quali sono tutti i suoi principali film.

Sandra Milo: i film

Come detto in precedenza, l’esordio di Sandra Milo nel mondo del cinema è avvenuto nel 1955, quando ha recitato in Lo scapolo, film diretto da Antonio Pietrangeli, dove recita al fianco di Alberto Sordi.

Il primo ruolo importante della sua carriera lo ottenne nel 1959, quando recita in Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini. Nel 1961 è stata poi la protagonista di Fantasmi di Roma, dove ha recitato al fianco di Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni.

Negli anni ’60 ha poi lavorato al fianco di Federico Fellini (con cui ha avuto anche una relazione), in 8½ e in Giulietta degli spiriti. Per entrambi questi film ha vinto il Nastro d’argento come Migliori attrice non protagonista.

Sandra Milo ha poi lavorato in Frenesia dell’estate, Le voci bianche, Per amore… per magia…, T’ammazzo!… Raccomandati a Dio, film uscito nel 1968. Dopo una lunga pausa lontana dai set, nel 1979 è tornata al cinema e ha lavorato in Riavanti… Marsch!. Ha poi recita in Il cuore altrove di Pupi Avati. Tra gli ultimi suoi lavori vanno pi citati A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Free – Liberi di Fabrizio Maria Cortese, Il materiale emotivo di Sergio Castellitto e Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani, uscito nel 2023.