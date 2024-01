Dagli arredi in stile classico allo splendido giardino: tutto ciò che bisogna sapere sulla splendida casa di Sandra Milo.

Il 29 gennaio 2024 è morta Sandra Milo, attrice e personaggio televisivo amatissimo dagli italiani, una delle ultime grandi dive del nostro cinema. La musa di Federico Fellini si è spenta tra l’affetto dei suoi cari all’età di 90 anni. Come avrebbe voluto, la sua scomparsa è avvenuta tra le mura della propria casa. Una dimora da favola che i suoi fan avevano imparato a conoscere anche grazie ai social.

Non di rado l’attrice era solita pubblicare sul suo account ufficiale scatti direttamente dalle stanze della sua splendida abitazione romana, una dimora di gran classe dotata di ogni tipo di comfort e anche di un giardino invidiabile.

La casa di Sandra Milo: un’abitazione di rara eleganza

Donna elegante e ricca di spirito, figlia perfetta di un’altra epoca, Sandra Milo aveva voluto trasmettere alla sua abitazione nel cuore di Roma, la città che l’aveva adottata, tutta la sua personalità. La casa si presenta quindi come una grande dimora arredata in stile classico, con grande gusto e un’attenzione maniacale per l’eleganza.

Sandra Milo

Accogliente fin dal primo sguardo, acquisisce calore dai pavimenti in parquet a spiga, una soluzione oggi meno adottata ma che rende gli ambienti domestici estremamente calorosi, in tutti i sensi. Se il pavimento ha sempre colpito i suoi fan al primo sguardo, grazie agli scatti pubblicati sui social sono diversi i dettagli nella scelta dei complementi d’arredo che non potevano passare inosservati.

Sandra aveva ad esempio scelto di utilizzare per il proprio pavimento tappeti persiani di grande valore, dal colore bordeaux o comunque su tonalità simili, dando luce al proprio ospitale salotto grazie a dei cuscini colorati con una stampa floreale. Oltre al salotto, si era più volte fatta immortalare anche nella sala da pranzo, la sua stanza preferita, quella in cui trascorreva gran parte delle giornate casalinghe.

Attenta anche al riempimento delle pareti, con grandi quadri di valore appesi in ogni camera, Sandra aveva anche dimostrato una grande attenzione per i propri oggetti d’arredamento, come confermato dalla presenza di diversi copridivani floreali per proteggere i propri sofà dalle unghie dei cani e dei gatti che tanto amava.

Il giardino di Sandra Milo

Il vero fiore all’occhiello dell’abitazione della musa di Fellini, quello che le permetteva di trascorrere tante ore all’aria aperta anche in questi ultimi anni in cui, a causa dell’avanzare dell’età, non si era potuta concedere troppi viaggi, era però il giardino.

In questa vasta area verde Sandra si era più volte fatta fotografare nel corso delle proprie giornate. Dotato di una grande veranda e addirittura di un forno a legna per la pizza, il giardino era spesso utilizzato da Sandra anche per parlare con i fan sui social, magari seduta su uno degli splendidi salotti in vimini che lo arredavano e lo arredano tutt’ora. Ed era ovviamente il luogo preferito per i suoi cani, che qui potevano scorrazzare in libertà e godersi le belle giornate soleggiate romane all’aria aperta, in compagnia della loro amabile padrona.