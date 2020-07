Al tocco chic d’estate non possiamo rinunciare, soprattutto in vista di eventi e cerimonie, ma summer è anche relax: come ci ricordano i sandali sportivi.

Se qualcuna li ha sempre bocciati perché troppo bassi, o magari anche un po’ appariscenti, quest’anno si potrà ricredere. I sandali sportivi un po’ 90’s tornano prepotenti anche in quest’estate: platform e strech sono le coordinate per sceglierli, tra tinta unita e contrasti di colori. Un trend che è riuscito a fare breccia nel cuore del fashion, al punto che anche i brand sportivi come Nike hanno deciso di includerli nella collezione shoes estiva accanto alle sneakers. Quasi come fresca alternativa.

Sandali sportivi 2020: i modelli con la zeppa

Per chi negli anni ’90 ha indossato qualsiasi tipo di scarpa con la zeppa, tra i trend estivi, i sandali sportivi di quest’estate 2020 saranno una vera gioia. Platform o zeppa, sono le due caratteristiche principali dei modelli più appariscenti e fashion.

– Minimal e slanciato il modello proposto da Gioiavinci, che al platform preferisce il plateau rendendo ancora più femminile il modello, a cui non manca anche la zeppa. Perfetto da indossare con i jeans ma anche con una minigonna, anche per un aperitivo.

– Modello sportivo ma zatterone style per Bershka, che riesce a donare al sandalo sportivo un tocco chic ed elegante con il suo cinturino in color argento e pitonato. Anche in questo caso il nero, si conferma il colore privilegiato che riesce a star bene proprio su tutto.

– Se cercate qualcosa di colorato, allora vi innamorerete delle sporty shoes Tommy Jeans, che le propone con i suoi colori iconici blu, rosso e bianco ma anche in fucsia e arancio e in bianco e nero.

La suola sintetica pregiata e la zeppa seghettata ma leggerissima le rendono super comfy, un modello decisamente pop nel colore e nel design.

I sandali bassi, comodi e sportivi

Tra quelli sporty-chic e i modelli prettamente sportivi, qualunque sia il vostro gusto, ciò che è certo è che il sandalo basso non può mancare nella nostra scarpiera, trattandosi di un ready to go d’eccellenza.

– Per chi li desidera senza troppi fronzoli, decorazioni o zeppe, i Nike sono i più classici che possiate scegliere. Perfetti per il trekking, disponibili in bianco o nero, oppure in un mix di entrambi sono in tessuto e caratterizzati unicamente dai diversi strech che rendono il sandalo particolarmente confortevole.

– Modello classico e particolarmente richiesto sono i Floodlight di Asos, che per la loro essenzialità si prestano a diverse occasioni. Comode anche per andare in spiaggia se magari nella vostra location non è proprio nelle vicinanze.

La suola in flatform spessa e la semplice chiusura con cinturino ne fanno un modello prêt-à-porter.

– Modello reggae, per chi cerca un tocco originale al proprio sandalo sportivo, le Skechers al classico stretch doppio preferiscono quello più sottile e con tessuto decorato e colorato. Sono il perfetto mix tra comodità e fashion touch.