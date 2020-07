La prossima primavera/estate sarà un po’ gipsy e un po’ West secondo le suggestioni di Etro, che sfila all’Hotel Four Seasons dal vivo alla Milano Fashion Week.

Oltre a Dolce e Gabbana, Etro è stato il solo brand nell’ambito della Milano Fashion Week Digitale a sfilare dal vivo. La cornice è stato l’Hotel Four Seasons di Milano, dove la collezione primavera/estate 2021 è stata presentata nei chiostri di un ex convento del XV secolo. La sfilata, che è stato possibile vedere anche dal sito della Milano Fashion Week, è stata particolarmente suggestiva con le riprese a dimensione drone e i video anche su Instagram che indugiano sull’immagine del cortile dell’Hotel accanto ai giardini, che ha rappresentato il backstage a cielo aperto della sfilata.

Etro: la collezione primavera/estate 2020 da vecchio West

Una collezione dai toni gipsy, gradatamente romantici, ricordando il vecchio West: sentito e d’obbligo l’omaggio al maestro Ennio Morricone, le cui note sono state le più significative a raccontare una primavera/estate 2021 che secondo Etro deve conservare la bellezza e la libertà dell’estate, evocata dai paesaggi e dalle location mozzafiato dei film western.

Abiti floreali da abbinare a giacche scamosciate con frange, stivali a punta, tessuti leggeri che si abbinano con altri più compatti, raccontati da una palette di colori che vanno dal beige al marrone, dal bianco al rosato. Outfit più formali si incontrano così inaspettatamente con abiti disinvolti ma valorizzati dalle stampe elaborate che da sempre distinguono il brand.

Una gipsy woman autentica, senza etichette

L’idea di Etro è quella di una collezione autentica, sincera, che esprima personalità vere: “Per questa stagione vogliamo portare in passerella abiti veri per persone vere, scoprendo una nuova autenticità. Proprio quello che ci piace, ciò che pensiamo sia assolutamente rilevante, ciò che ci fa sentire bene”, hanno affermato Kean e Veronica Etro, designer del brand.

La donna Etro è una gipsy woman dallo stile boho e punta sull’essenziale: un abito in pizzo da sfoggiare alla sera, ma micro short e giacche con cui giocare a volontà di giorno, per non essere mai banale ma attenta alla semplicità. Cinture ricamate e camicie in seta sono una raffinata attenzione al dettaglio.