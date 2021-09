L’arrivo in sandali nude a Venezia di Cecilia Rodriguez, ci regala la tendenza last minute dell’autunno.

C’è ancora estate nell’aria – per la gioia di un cambio di stagione che può attendere -, ma quel delicato fresco portato da un godibile venticello, apre la strada a quei capi che possiamo indossare adesso e alle porte dell’Autunno. E per le scarpe vale lo stesso discorso: i sandali ad Ottobre sono realtà, meglio se nude come quelli che Cecilia Rodriguez ha indossato sbarcando al Lido.

Il suo stile da pre Autumn in Venice tra i tanti look da giorno e da sera, che ci sta regalando la Mostra non è certo sfuggito. Come sua sorella Belen, Cechu ama colori neutri, delicati e sofisticati, un gusto che si riflette anche nella scelta dell’abbigliamento. Come molte delle attrici e ospiti giunte alla Mostra anche lei punta su un look casual chic per riscaldare l’atmosfera.

Cecilia Rodriguez arriva a Venezia: occhi puntati sui sandali nude

Hola Venezia, è sempre bello, scrive Cecilia Rodriguez in un post che riepiloga il suo look da capo a piedi, e noi mute. Con i cat eye da diva, immancabili se arrivi alla Mostra, già ha vinto, la camicia bianca con colletto aperto e morbida, per confermare la tendenza imperante proprio qui ed ora a Venezia, il pantalone dritto e cropped color beige che mostra le assolute protagoniste del suo look: i sandali nude firmati Giuseppe Zanotti.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Intrecciati ma essenziali, un modello versatile da includere nella nostra scarpiera, così belle perché esaltano l’incarnato e così facili da abbinare grazie al colore neutro, da conquistare anche chi non ama i tacchi e voleva rifugiarsi già in autunno in un paio di sneakers.

Perché senza alcun dubbio queste scarpe nude non conoscono stagione e piacciono a tutte, soprattutto alle più basse, che oltre ad apprezzare tacchi vertiginosi che slanciano, avranno l’effetto ottico dalla loro parte. Il nude infatti slancia, aggiungendo silenziosamente qualche centimetro di altezza in più. Un modello così non vorremmo che indossarlo sempre e comunque per tutto l’anno.

Scarpe autunno 2021: i sandali nude sono l’investimento di stagione

Se le scarpe di Cechu vi sembrano un sogno, che si trova sul sito di Zanotti al prezzo di 590 euro – modello Harmony 90 -, c’è sempre un’alternativa smart e cheap. Sempre sul sito dello stilista infatti si può trovare un modello simile a 375 euro, oppure senza intreccio sono una valida alternative le Guess Divine in vernice, che trovate in saldo a 94,50 euro.

Una volta aggiunte alla vostra scarpiera non vi resta che lasciarle per tutto il mese di Ottobre e riservarle ad appuntamenti speciali, tranquille passeggiate nel tempo libero, abbinandole ad un total look nude oppure giocando di contrasti. La borsa bordò abbinata da Ceci non è la prova schiacciante che il nude è il colore che finiremo per amare di più e cercare anche in inverno?