Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez trasformano la comune passione per la moda in una collezione easy chic.

Si chiama Hinnominate ma dietro questo marchio ci sono per ironia nomi e personalità che conosciamo molto bene: Belen Rodriguez e i suoi fratelli Cecilia e Jeremias, attenti alle ultime tendenze, influencer con abbastanza follower da essere già una garanzia di successo per una collezione loungewear che incontra il loro gusto personale quanto quello del mix and match amato dalle celebrities.

Così Dream Project spa, solida realtà della moda che sostiene brand di nuova generazione, realizza il sogno dei fratelli Rodriguez, che dopo singole esperienze hanno deciso di unire forze e passioni per raccontare attraverso l’abbigliamento la loro idea di charm e comodità da indossare ogni giorno.

Hinnominate: il brand dei Rodriguez propone una linea loungewear dallo stile internazionale

La collezione Hinnominate si ispira infatti alla passione delle star americane di mescolare capi comodissimi come felpe, cappotti e giacche oversize, tute e abbigliamento tech, con accessori o altrettanti capi griffati e più ricercati, così da vivere il tempo libero in un mix di comfort ed eleganza. Ad un primo sguardo infatti la collezione, ci fa pensare immediatamente allo stile casual chic che impazza su Instagram, e proposto spesso dagli stessi Rodriguez.

L’ #streetcouture che ha inaugurato la collezione autunno/inverno 2021 suggerisce infatti la destinazione di questa collezione: un abbigliamento easy chic da indossare nel tempo libero e da mixare con capi dai generi più disparati per personalizzare il proprio look. Il tutto naturalmente dal tocco Made in Italy: “I tessuti sono italiani e le proposte quasi tutte Made in Italy. Siamo fieri di questa scelta che è garanzia di qualità, si guadagna un po’ meno ma riusciamo a offrire un prodotto che dura nel tempo”, ha spiegato Belen.

Dove acquistare la collezione dei Rodriguez e quanto costa

Hinnominate, che ha appena presentato la collezione invernale che comprende abbigliamento per uomo e donna, è acquistabile online sul sito ufficiale del brand. I colori proposti per la stagione sono delicati, leggeri, ispirati alla terra: felpe, pantaloni e leggings, giacche – tra cui il modello lungo oversize e super compi che è senza dubbio il pezzo forte della collezione – ma anche accessori.

I prezzi partono dai 50 euro per le felpe più semplici, in tie-dye o con il logo del marchio, fino ad arrivare ad 89 euro per i modelli più lunghi dai colori più ricercati, 279 euro per la giacca oversize disponibile anche con il cappuccio, mentre i pantaloni partono dai 79 euro, 35 euro invece per i leggings. Una varietà di prezzo che cerca di accontentare tasche oltre che gusti di tutti.