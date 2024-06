Roberta Morise torna a casa con il figlio dopo 13 giorni di ricovero dopo il parto complicato. La gioia della neomamma sui social.

Sono state due settimane complicate per Roberta Morise, che ha partorito il 24 maggio il suo primo figlio, Gianmaria, avuto con lo chef stellato Enrico Bartolini. Infatti, mamma e figlio sono rimasti in ospedale per ben 13 giorni a causa di alcune complicazioni avvenute durante il parto.

La conduttrice televisiva aveva annunciato sui social che entrambi, mamma e figlio, stavano lottando, e oggi finalmente hanno fatto ritorno a casa.

Roberta Morise: l’annuncio social atteso dai fan

Fino a ieri c’è stata grande apprensione nei confronti della conduttrice televisiva, ma oggi i suoi amici, i suoi familiari e i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Infatti, Roberta Morise ha condiviso nelle sue storie Instagram alcune immagini che hanno annunciato le dimissioni dall’ospedale di mamma e figlio.

Sotto l’immagine si legge “Il giorno più bello della mia vita” mentre Roberta sorride alla fotocamera con un tenero palloncino in mano.

Roberta Morise

Con una mano la conduttrice 38enne saluta lo staff della Clinica Mangiagalli Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

In una seconda foto si vede lo chef Enrico Bartolini guidare la macchina verso casa, con a fianco il palloncino a forma di elefante e il piccono Gianmaria. “Siamo tantissimi” scrive la Morise.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini: momenti di paura in ospedale

La conduttrice televisiva, che presto sposerà lo chef Bartolini, ha vissuto momenti di paura dopo il parto. Tuttavia, nonostante abbia comunicato ai suoi follower di aver avuto complicazioni durante il parto, non ha rivelato nel dettaglio le condizioni di salute sue e del bambino.

Tuttavia, con l’annuncio del ritorno a casa possiamo dedurre che il peggio sia passato e che da oggi Roberta, Enrico e il piccolo Gianmaria possono ufficialmente iniziare la loro nuova avventura insieme.