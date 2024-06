Fedez in diretta su Twitch è protagonista di una gaffe memorabile. Il commento su Paloma imbarazza il rapper.

Fedez continua a rimanere al centro del gossip, ma stavolta non perché è stato avvistato con un’altra modella ma per una gaffe in diretta durante una live su Twitch. Infatti, insieme al Il Rosso e Francesca Cuccuru, il rapper si è ritrovato in una situazione imbarazzante dopo una battuta sul suo cane, Paloma, che ora vive con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Ma vediamo che cosa è successo.

Fedez, cala il gelo dopo la battuta su Paloma

Il momento imbarazzante della diretta è arrivato quando Francesca Cuccuru ha letto un commento di un utente su Twitch. “Sai che anche io ho un Golden Retriever?” scrive l’utente.

Il riferimento alla cagnolina Paloma è evidente, ma i protagonisti della live non si aspettavano la risposta dell’ospite. “Anche io ce l’avevo” risponde Fedez, sottolineando il fatto che adesso Paloma non vive più con lui ma è rimasta con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Dopo la risposta, Fedez è scoppiato in una risata imbarazzata. Anche la Cuccaru si mostra in evidente imbarazzo, voltandosi dall’altra parte per nascondere il volto.

Il Rosso, per sottolineare l’ironia di quel momento, decide di alzarsi e allontanarsi dalla telecamera, seguito più tardi dallo stesso rapper.

Fedez: la nostalgia per la sua cagnolina

Il rapper era molto affezionato a Paloma, la cucciola di Golden Retriever arrivata in casa Ferragnez qualche mese fa, dopo la morte della cagnolina di Chiara Ferragni, Matilde.

Solamente qualche settimana fa Fedez aveva condiviso nelle storie Instagram un selfie scattato insieme a Paloma che risaliva a quando ancora viveva nella casa acquistata con l’ex moglie, e quindi prima della separazione.

Oggi la cagnolina vive insieme a Chiara Ferragni e, quando è via per lavoro, va a vivere dagli zii, Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti.