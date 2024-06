Carlotta Mantovan si mostra felice e innamorata con il nuovo compagno e la figlia avuta da Frizzi. La vedova è pronta a tornare in Italia?

La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, ha voltato pagina dopo la morte del conduttore televisivo e oggi si gode un nuovo amore. La conduttrice televisiva è stata paparazzata dai fotografi di Chi mentre si trovava a Roma in compagnia del suo nuovo compagno e della figlia avuta dal conduttore televisivo.

Si tratta di un indizio del suo ritorno in Italia? Scopriamo di più.

Carlotta Mantovan: una nuova vita con il suo compagno

I paparazzi del settimanale Chi hanno sorpreso la conduttrice televisiva al concorso ippico Piazza di Siena, a Villa Borghese, mentre si trovava con la figlia Stella Frizzi e il nuovo compagno.

Le immagini condivise dal settimanale mostrano come la Mantovan pare aver ritrovato la serenità a sei anni dalla morte del marito.

Amante dei cavalli e appassionata di equitazione, Carlotta è tornata a partecipare alla kermesse per la prima volta dalla morte di Frizzi. Ma non è sola. Infatti, insieme a lei c’è la sua nuova famiglia composta dalla figlia undicenne avuta dal marito Fabrizio Frizzi, e il suo nuovo compagno di cui non si conosce l’identità.

Sul suo profilo Instagram ha anche condiviso una foto della figlia a Roma.

Carlotta Mantovan torna a vivere in Italia?

Dalla morte del marito, Carlotta Mantovan e la figlia Stella si sono trasferite in Francia per ricominciare, e ci sono riuscite. Infatti, proprio in Francia pare che la conduttrice televisiva abbia incontrato il suo nuovo compagno.

Ma sarà pronta a fare ritorno in Italia? Le foto del settimanale Chi sono un indizio di un possibile ritorno in patria della giornalista, ma non ci sono ancora conferme. Non si sa, quindi, se la sua presenza al concorso ippico sia stato l’unico motivo per cui è tornata a Roma o se, al contrario, stia facendo piano piano ritorno in Italia insieme alla figlia.