La Regina Elisabetta, dopo 7 mesi di isolamento per il Coronavirus, è tornata alla vita pubblica e ha scelto di non indossare la mascherina: è polemica.

La Regina Elisabetta, per evitare di contrarre il Coronavirus, è stata in isolamento per 7 lunghi mesi. Tornata a mostrarsi in pubblico, la sovrana ha commesso uno scivolone che ha immediatamente dato il via ad una polemica degna di nota: non indossa la mascherina.

In Gran Bretagna, così come nel resto del mondo, i contagi da Covid-19 sono in aumento e i dispositivi di protezione sono caldamente consigliati se non obbligatori. Elisabetta II, in occasione della prima uscita pubblica, è accompagnata dal nipote William e anche lui è privo di mascherina. Come mai questa scelta?

La Regina Elisabetta senza mascherina

Un cappotto rosa con tanto di cappello abbinato e una bella spilla a vista: questo l’outfit che ha scelto la Regina Elisabetta per la sua prima uscita pubblica. Nulla da dire per quanto riguarda il look, giudicato impeccabile come sempre. La polemica è nata soltanto per la scelta di non indossare la mascherina.

La Queen ha lasciato la sua residenza dopo ben 7 mesi di isolamento e ha raggiunto il Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa a Salisbury, dove gli scienziati sono impegnati nella ricerca contro il Covid-19. Lei è arrivata in elicottero, mentre suo nipote William in aiuto. I due, pertanto, non fanno parte di quello che gli esperti indicano come “nucleo familiare”. Di conseguenza, non vivendo sotto lo stesso tetto, sia Elisabetta II che il marito di Kate Middleton avrebbero dovuto indossare la mascherina.

Elisabetta II senza mascherina: è polemica

Oltre alla Regina Elisabetta e William, anche tutto l’entourage che li ha accompagnati nella prima uscita pubblica non indossa la mascherina. C’è da sottolineare che, in occasione dell’evento, tutti i presenti sono stati sottoposti al tampone e hanno comunque mantenuto le distanze imposte dalla normativa anti-Covid.

Nonostante tutto, la scelta poco cauta della Queen e del nipote ha scatenato numerose polemiche. La Regina proverà a giustificare lo scivolone? Ce lo auguriamo perché in questo periodo cattivi esempi di questo genere possono creare solo ulteriore caos.