Raffaella Fico ha di recente pubblicato su Instagram alcuni scatti in lingerie che hanno mandato in suoi fan in visibilio.

Nota per aver partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello, Raffaella Fico continua ad essere particolarmente seguita sui social dove condivide spesso momenti della propria quotidianità con i propri follower. Apprezzata per la sua bellezza mediterranea, l’ex gieffina è finita di recente sotto la lente di ingrandimento del popolo del web per via di alcuni scatti in intimo pubblicati su Instagram che non sono passati inosservati. Bella e provocante, i fan non hanno perso l’occasione di riempirla di like e messaggi di apprezzamento.

Raffaella Fico ammalia in intimo sul letto

Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Raffaella Fico ha di recente pubblicato su Instagram degli scatti in lingerie, mentre posa sul letto con pose ammalianti. Scatti che hanno destato l’interesse del popolo del web, con numerosi utenti che hanno commentato con entusiasmo la bellezza dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Con un fisico super tonico e allenato, l’ex compagna di Mario Balotelli è riuscita a conquistare un posto nel mondo dello spettacolo, ma anche sui social. Sdraiata sul letto, con la folta chioma riccia lasciata al naturale, la lingerie è in grado di esaltare le sue forme.

La confessione sul ritocchino di Raffaella Fico

Da sempre apprezzata per la sua bellezza, Raffaella Fico è finita spesso al centro delle critiche per via di alcuni utenti che hanno accusato l’ex gieffina di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. A tal proposito la stessa Raffaella Fico non ha mai negato di aver fatto ricorso a dei ritocchini estetici.

La stessa ex gieffina, ospite qualche tempo fa nel salotto di Eleonora Daniela a Storie Italiane, ha infatti confessato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. A tal proposito ha affermato: “L’unica cosa che ho ritoccato è il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti, ma poi tutto passa. Quando sei un personaggio pubblico è un rischio che devi correre“.