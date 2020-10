La famiglia de La Prova del Cuoco ha perso uno dei suoi volti più amati: suor Stella Okadar. Antonella Clerici ha espresso il suo cordoglio via social.

È scomparsa suo Stella Okadar, ex protagonista de ‘Il diavolo e l’acqua santa’ a La Prova del Cuoco. A darne notizia è stata Antonella Clerici, che ha espresso il suo cordoglio con un messaggio via social. A presentarle suor Stella – autrice tra l’altro di alcuni libri di ricette – era stata l’amica Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Al suo lutto si è unito anche Andrea Mainardi, che ha ricordato suor Stella con un commovente post.

“È un periodo davvero terribile. Ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso”, ha scritto Antonella Clerici.

Suor Stella Okadar è morta: il lutto della Clerici

Attraverso i social Antonella Clerici e Andrea Mainardi hanno rivelato ai fan la scomparsa di suor Stella Okadar, ex protagonista come loro de La Prova del Cuoco (il programma è stato cancellato dopo l’ultima edizione del 2020). Suor Stella aveva preso parte insieme ad Andrea Mainardi a uno spazio intitolato Il diavolo e l’acqua santa, e proprio recentemente – quando Mainardi aveva perso suo padre – la suora lo aveva contattato per esprimergli le sue condoglianze.

“Immensa Suor Stella… Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l’acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti… Riposa in pace. Il tuo diavoletto”, ha scritto Andrea Mainardi nel suo post in suo ricordo.

Anche Sonia Bruganelli si è unita al cordoglio dei due conduttori commentando il post di Antonella Clerici: “Rip cara Stella”. Al loro lutto si sono uniti anche Anna Moroni ed altri ex colleghi de La Prova del Cuoco.

Il nuovo programma: È sempre mezzogiorno

Quest’anno Antonella Clerici è tornata alla conduzione di un nuovo format di cucina, È sempre mezzogiorno, che ha in qualche modo “sostituito” La Prova del Cuoco (giunto alla sua 20esima edizione). Nonostante l’entusiasmo per il ritorno in Tv la conduttrice non ha nascosto la sua sofferenza per l’emergenza Coronavirus e i recenti lutti da cui è stata colpita (come quello dell’amico Gianfranco De Laurentiis, avvenuto lo scorso 14 ottobre).