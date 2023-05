Si avvicina il 14 Maggio e siamo pronti a sorprendere le nostre mamme con regali perfetti per arricchire il suo guardaroba primaverile.

Maggio è il mese perfetto per vivere a pieno la primavera: le temperature iniziano a scaldarsi, la natura fiorisce e incanta con i suoi colori e manca davvero pochissimo alla festa più dolce dell’anno: quella della mamma. Non c’è periodo più bello per festeggiare una delle persone più importanti della nostra vita, magari scegliendo regali che possano permetterle di vivere a pieno questo mese a partire dal suo guardaroba primaverile.

Puntare su capi evergreen, scarpe iconiche o di tendenza può permetterci di sorprendere le nostre mamme prendendoci cura del loro guardaroba e magari renderle felici avendo tra le mani un pezzo fashion che sognavano da sempre. Pronte a mettere insieme le idee e realizzare il regalo perfetto?

Regali festa della mamma 2023: il blazer pastello, la camicia, abiti crochet, must have di stagione

Con le nostre mamme possiamo permetterci di osare, sempre ben consapevoli dei loro gusti e del loro dress code. Mamme che amano realizzare look classici ma senza rinunciare alle tendenze del momento? Un blazer dai colori pastello è quel capo versatile, un pezzo basic per il guardaroba, che non potrà che renderla felice perché dalle mille occasioni: sono solo in ufficio, ma perfetto anche per realizzare look casual da sera. Lilla, rosa, gialla o magari in denim!

Se è chic l’amerà in seta, se è stravagante disegni floreali, personaggi, righe o pois saranno la sua gioia e se è sofisticata e chic meglio puntare su un taglio moderno ma sobrio: la camicia è quel regalo che ti permette di giocare ma senza sbagliare mai e che sai al 100% vedrà la mamma sorridere ed indossarla subito.

Romantico, celebrazione del fatto a mano e della leggerezza, gli abiti crochet li hanno indossati le nostre mamme molto prima di noi. Se siete brave con l’uncinetto potreste realizzare una t-shirt o un abito con le vostre mani, in alternativa i vestiti crochet sono tra i must have di questa primavera/estate 2023, come potrà non innamorarsene subito?

Scarpe flat, sneakers, stivaletti traforati, le scarpe da regalare alla mamma

Come scegliere le scarpe giuste da regalare alla mamma? Si parte prima di tutto dal dress code: se d’estate ama look leggeri, disimpegnati e tendenzialmente casual ma soprattutto il suo guardaroba è un inno al comfy, allora con i scarpe flat la renderai la più felice del mondo! I modelli di quest’anno spaziano dalle ballerine con morsetto ai modelli a mò di ciabatta, passando per le infradito con gli strass.

Se la tua mamma ama le avventure e già sta pensando alle passeggiate e alle escursioni previste per il suo prossimo viaggio, un paio di sneakers sarà un desiderio realizzato. Se ama i modelli hi-tech puoi puntare sui nuovi modelli New-Balance, se ama da sempre linee sobrie e decise, un paio di Adidas, dalle Gazelle alle Superstar faranno la sua felicità.

