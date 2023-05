Non solo musica, l’Eurovision è anche un perfetto ripasso delle tendenze moda di stagione. A partire dal red carpet.

Se Febbraio vuol dire Sanremo, Maggio vuol dire Eurovision, la spettacolare kermesse musicale europeo che da qualche anno incuriosisce sempre di più anche la nostra penisola, complice anche la vittoria di qualche anno fa dei Maneskin. L’edizione 2023 per noi italiani sarà ancora più speciale.

Reduce dalla vittoria sanremese a rappresentarci sarà Marco Mengoni con la sua Due Vite, ma a sorpresa ospite della serata finale sarà Mahmood, due artisti che destano attenzione non solo musicalmente ma anche per i loro look. Sul red carpet della cerimonia inaugurale Eurovision 2023 infatti si è iniziata ad assaporare anche un po’ dell’atmosfera fashion che vedremo quest’anno, che si terrà in Inghilterra.

Eurovision red carpet 2023 a Liverpool: il total look in pelle di Marco Mengoni

In occasione della cerimonia inaugurale dell’Eurovision 2023 che si è tenuta ieri a Liverpool, il red carpet è stata la passerella dove gli artisti hanno anticipato un po’ del dress code che sfoggeranno nel corso delle tre serate. Occhi puntati naturalmente su Marco Mengoni che si è affidato ancora una volta a Versace, scegliendo un look dal sapore 90’s, sensuale e audace allo stesso tempo.

Il cantante di Ronciglione ha sfoggiato un total look in pelle composto da pantaloni, valorizzati da una cintura con fibbia lucente, un gilet e una sottile canotta see through a costine, gioielli minimal ma in oro e in argento che donano luminosità al total black complessivo. Un look che abbraccia ancora una volta lo stile deciso che abbiamo visto a Sanremo e che ci regala una sola certezza: sarà di nuovo Versace a curare il guardaroba dell’Eurovision e chissà che non gli porti fortuna ancora una volta.

I look di Blanca Paloma, Mae Muller, Noa Kirel: i long dress dalle nuance brillanti

Pur trattandosi di una cerimonia inaugurale, alcuni artisti in gara hanno preferito puntare già su abiti spettacolari e dai colori effervescenti: una palette che conferma quali siano i colori tendenza di questa stagione. Il bianco gesso in un gioco di tulle, frange e trasparenze merlettate viene scelto da Bianca Paloma, rappresentante della Spagna: un abito dal tessuto dinamico e leggero ma vaporoso allo stesso tempo.

– A rubare immediatamente la scena del red carpet è stata però Mae Muller, cantante rappresentate del Regno Unito, che ha sfilato in un abito peplo avvolgente e drappeggiato con tanto di cappuccio, una tendenza rubata alle ultime sfilate invernali. Delicato e luminoso il colore, un lilla dal sapore primaverile.

– Spicca anche l’abito dell’israeliana Noa Kirel che si avvicina più di tutti ai sontuosi e scintillanti abiti che generalmente caratterizzano le tre serate: per lei un elegante abito metallizzato dalla texture iridescente, caratterizzato da un bustier crop che richiama la forma di una corazza e una gonna sirena.

Riproduzione riservata © 2023 - DG