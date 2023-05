La capsule più attesa dell’anno è finalmente alla portata di tutti: i pezzi della collezione Mugler x H&M possono essere nostri da oggi

Non esageriamo nel dire che questa è senza dubbio la collezione più attesa e più trendy del 2023, che unisce il fast fashion e l’alta in una capsule unica e ripetibile ed il video lanciato un mese fa sui canali social non ne aveva detto che un’ulteriore conferma. Se Zara lo scorso anno ha dato il via con la collab insieme a Narciso Rodriguez inaugurando un nuovo concept di fast fashion, H&M in questo 2023 continua la strada percorrendola epicamente, realizzando il sogno di chi potrà acquistare a poco prezzo un abito in stile Mugler. Nella collezione ufficialmente in vendita dall’11 Maggio 2023 ci sono tutti i pezzi forti dell’ultima stagione Mugler, dalle texture mesh agli abiti corsetto, dai jeans agli abiti cut out monospalla.

Mugler x H&M: tutti i pezzi della collezione ispirati alla collezione d’archivio della maison

Non si tratta di una revisione o di una capsule di capi realizzati da Mugler adattata allo stile di H&M, ma di una collezione a prezzi contenuti che cattura i pezzi d’archivio iconici della maison presentandoli nelle vetrine fisiche e online di uno dei colossi mondiali del fast fashion. Un gesto forte, rivoluzionario, che davvero rende pop l’alta moda, avvicinandola ad un pubblico vastissimo, composto da fashion addicted e non.

Così non sarà più un sogno vedere nel proprio armadio un jeans baggy dalla multicucitura a spirale, la texture ad effetto mesh su body, top, gli abiti corsetti neri, blu elettrico, gli abiti monospalla con nodo, mini dress, blazer dress dal taglio sartoriale e spalline ampie, minidress con pannelli a spirale, body cut out e anche bikini, calze colorate con cuciture. Ma non solo abiti, perché la collezione comprende anche bijoux a forma di stella, richiamando la boccetta dell’iconica fragranza della maison.

Ciò che unisce la maison e il brand è però la visione contemporanea, rivoluzionaria e sperimentale della moda: “L’attuale direttore creativo Casey Cadwallader e il team Mugler sono stati estremamente generosi nell’offrire molti capi di archivio della maison, omaggio al lavoro a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta di Thierry Mugler. La collezione racchiude anche il senso etico di H&M, di condividere la moda rendendo democratico il design“, ha spiegato Ann-Sofie Johansson, creative advisor di H&M.

Quanto costano abiti e accessori della collezione e dove acquistarli

Il tempo di dare un design ad hoc al sito di H&M questa mattina e al momento diversi sono i capi rilasciati online che in poche ore sono stati già acquistati e andati esauriti, tra cui il jeans con pannelli a spirale dal costo di 150 euro, le giacche in pelle a 399 euro e il trench in pelle 599 euro, così come anche i blazer corsetto in lana a 249 euro, venduti a prezzi da sogno rispetto a quelli attualmente presenti su Farfetch, dove il solo jeans si aggira sui 600 euro. I gioielli partono dai 50 euro per gli orecchini fino ai 100 euro della collana a spirale.

I pezzi della collezione sono attualmente acquistabili – almeno quelli rimasti – online, ma sono presenti anche in store selezionati, che sono unicamente quelli di Roma e Milano. Sarà un’edizione limitata? Ci sarà un rifornimento? Al momento non ci è dato sapere altro, se non che per aggiudicarsi gli ultimi pezzi dovete correre sul sito di H&M qui ed ora, per aggiungere al vostro guardaroba quel pezzo unico di una capsule epica.

