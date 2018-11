5 chicche su Raoul Bova: i gossip, gli scandali e alcune curiosità!

Scopriamo cosa c’è da sapere su Raoul Bova: i gossip, gli scandali e il tradimento di uno degli attori italiani più belli di sempre.

Nato il 14 agosto 1971 (Leone) Raoul Bova è un famosissimo attore italiano, la cui bellezza è nota in ogni parte del mondo. Da sempre timido e riservato, nel 2012 ha infiammato il mondo del gossip separandosi dalla moglie Chiara Giordano e legandosi all’attrice spagnola Rocio Munoz Morales.

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla vita sentimentale dell’attore, sulla sua famiglia e sul (presunto) tradimento!

Raoul Bova: i figli e la vita privata

Nel 2000 ha sposato Chiara Giordano, veterinaria e figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. La donna ha dato a Raoul Bova due figli: Alessandro Leon e Francesco.

Nel 2012 l’attore si separa dalla moglie suscitando uno scandalo, e inizia una relazione con l’attrice Rocio Munoz Morales: “La nostra storia è sempre stata vista a livello fisico, ma di lei non mi ha attratto solo un sedere. La cosa che mi dà più fastidio è essere considerato il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane.

Ok, Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona“, ha raccontato l’attore a L’Intervista. Ha sempre dichiarato di non aver mai tradito la propria moglie, e di essersi innamorato di Rocio solo quando il suo matrimonio era ormai in crisi da diverso tempo.

Nel 2015 è venuta al mondo la loro prima figlia, Luna; il 01 novembre 2018 arriva una sorellina, Alma.

Chi è la compagna di Raoul Bova?

Ballerina, coreografa e attrice, Rocio Munoz Morales, in Italia è conosciuta soprattutto per aver recitato nel film Immaturi.

È stata coreografa a ¡Mira Quién Baila!, la versione spagnola di Ballando con le stelle, è andata in tour mondiale con il cantante Julio Iglesias. Per molti anni, inoltre, ha lavorato come modella.

Raoul Bova in 5 curiosità

– Il 13 novembre 2015, durante l’attentato al Bataclan di Parigi, la sua ex moglie e i suoi due figli si trovavano vicinissimi al luogo dell’attentato. L’attore ha raccontato a L’Intervista di Maurizio Costanzo i drammatici momenti e le telefonate intercorse tra loro quel giorno: “Mi sentivo impotente, quella notte ho chiamato chiunque per far sì che rientrassero a casa”, ha detto tra le lacrime.

– A 4 anni ha rischiato di annegare, e quindi i genitori lo hanno iscritto a nuoto, sport di cui è stato campione nazionale.

– I suoi figli hanno nascosto spesso il loro cognome: “A volte i miei figli nascondevano perfino di chiamarsi Bova per non essere riconosciuti“, ha raccontato a L’Intervista. per quanto riguarda il suo futuro: inizialmente hanno rifiutato categoricamente la professione di attore, ma papà è convinto che le vocazioni non si possano negare.



– Madonna avrebbe un vero debole per Raoul Bova: sarebbe stata proprio la famosa regina del pop a chiedere che venisse ingaggiato anche lui per uno spot della Max Factor che l’ha vista protagonista.

– Nonostante la sua grande popolarità, non è attivissimo su Instagram, dove pubblica per lo più scatti dai vari set e selfie.