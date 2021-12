Autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è anche un’animalista. E’ lei la proprietaria del cane che appare spesso nei format mariani.

Raffaella Mennoia è conosciuta al grande pubblico soprattutto per essere autrice di diversi programmi di Maria De Filippi. Da Uomini e Donne a Temptation Island, la donna di origini romane non si occupa solo del suo lavoro, ma anche delle battaglie a favore degli animali. Nella sua vita, non a caso, c’è un bellissimo cane, che compare spesso nei format mariani. Scopriamo tutte le curiosità sull’animale più famoso di Canale 5.

Raffaella Mennoia, il cane che razza è?

Da anni e anni accanto a Maria De Filippi, Raffaella Mannoia vanta un vasto seguito anche sui social. E’ proprio nel mondo virtuale, che la donna romana condivide spesso immagini del suo cane. Si chiama Saki ed è di razza Staffordshire Bull Terrier. Nato il 4 novembre del 2012, è diventato famoso in televisione perché, dalla stagione 2014, è entrato a far parte del ‘cast’ di C’è posta per te. E’ con lui, infatti, che Maria De Filippi si congeda dai suoi affezionati telespettatori. Qualche volta Saki partecipa anche ad altri format mariani, da Uomini e Donne a Tu Si Que Vales, passando per Amici. Insomma, il cane della Mennoia è presente tutti i giorni agli studi Elios di Roma.

La De Filippi, non a caso, è una grande amante degli animali e non ha avuto nulla in contrario quando Raffaella si è presentata sul posto di lavoro accompagnata dal suo cane. L’autrice televisiva e il suo ‘figlio’ peloso vivono in simbiosi, tanto che difficilmente la Mennoia appare sui social senza di lui. Se Saki non si vede si sente: russa come se fosse un umano. Il cane ama dormire, è un gran coccolone ed è buono con tutti, anche con gli estranei.

3 curiosità sul cane di Raffaella Mennoia

Saki si è affezionato moltissimo anche al compagno di Raffaella Mennoia, ovvero Alessio Sakara. La coppia, anche se da sempre molto discreta, convive a Roma ed è nel loro nido d’amore che trattano il cane come un figlio.

-Il cane della Mennoia ha un suo profilo Instagram con il nickname Saki legios, seguito da oltre 26 mila follower.

-Ad agosto 2021, Raffaella si è presa un grande spavento: il ‘figlio’ peloso è stato male e lei è rientrata in anticipo dalle vacanze.

-La Mennoia e Saki sono stati protagonisti di un video per la Lega del cane.

