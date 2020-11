Pupo, opinionista del GF Vip, si è scagliato contro le donne che sono in Casa. Il cantante non ha peli sulla lingua.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Pupo ha espresso un suo pensiero che non è stato molto gradito né dalle donne della Casa né tantomeno da quelle che hanno assistito al suo show da casa. Il cantante, intromettendosi in una discussione tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, ha affermato che tutte le donzelle della Casa farebbero carte false per sposare un uomo ricco.

Ovviamente, il riferimento è alla Gregoraci che, per ben 13 anni, è stata sposata con Flavio Briatore. Le parole di Enzo Ghinazzi non sono piaciute ai telespettatori e i social sono letteralmente esplosi contro di lui. A distanza di qualche giorno, però, l’opinionista del GF Vip non solo ha confermato la sua visione, ma ha anche argomentato ulteriormente il suo pensiero.

Pupo contro le donne del GF Vip: le frasi e la sua difesa

Dopo il caos legato alle sue dichiarazioni, Pupo è stato chiamato a commentare la vicenda nel corso del programma radiofonico La Zanzara. Intervenuto su Radio24, Enzo ha ribadito il suo pensiero:

“Le mie parole erano circoscritte precisamente alle concorrenti chiuse nella Casa. Ho detto che loro, nella Casa, sposerebbero volentieri un miliardario e lo confermo. Non mi sogno di dire che tutte le donne del mondo sposerebbero volentieri un miliardario, sarei un pazzo!”.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Ghinazzi ha chiarito che il suo giudizio era ed è limitato alle donzelle che stanno partecipando al GF Vip. Il cantante crede che tutte loro abbiano scelto di partecipare al reality per avere un tornaconto economico e non per altri motivi.

“È l’opinione di uno che è pagato per fare l’opinionista e questa è la mia opinione sul genere umano femminile che è lì dentro. Cioè, ce la vedi Patrizia De Blanck stare con un operaio dell’Italsider? O Dayane Mello che stava con Beretta ce la vedi stare con un operaio della Fiat? Giulia Salemi, Selvaggia Roma, Adua Del Vesco, ma stai scherzando amico mio? Poi loro possono dire quello che vogliono, ma a me non mi incantano più”, ha tuonato Pupo.

Pupo, al Gf Vip senza freni

Come al solito, Enzo non ha peli sulla lingua. Le sue frecciatine, talvolta poco comprese anche durante le dirette del GF Vip, sono davvero pungenti e, di certo, verranno utilizzate da Alfonso Signorini per movimentare le prossime puntate. Pupo, infatti, ha proseguito:

“Dammi un motivo per andare a fare il concorrente al Grande Fratello Vip se non cerchi i soldi e la notorietà. Tu pensi che sia davvero per loro un percorso umano, didattico? No! Loro sono lì per la voglia di recuperare popolarità, per il denaro. Io non dico che loro cercano tutto ciò in maniera dispregiativa, lo dico perché ci sono passato anche io che in televisione ho fatto il buffone, la macchietta per la notorietà. (…) Le concorrenti in Casa, in condizioni disperate potrebbero fare di tutto, ma nella possibilità di scegliere, scelgono il benestante, l’agiato, e non scelgono un morto di fame!”.

Insomma, Ghinazzi non ha alcun dubbio: nessuna delle “Vippone” sceglierebbe un uomo povero. Tutte loro hanno mire ambiziose, compresa Patrizia De Blanck che ha sempre dichiarato di non badare alla classe sociale degli uomini. Come reagiranno le concorrenti? Staremo a vedere.