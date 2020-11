Mino Magli ha dichiarato di aver avuto una liaison con Elisabetta Gregoraci mentre lei era già fidanzata con Flavio Briatore. Sarà vero?

In un’intervista a Oggi Mino Magli – che sostiene di essere stato legato a Elisabetta Gregoraci tra il 2001 e il 2007 – ha dichiarato che la showgirl – attuale concorrente del GF Vip – avrebbe continuato ad avere una liaison con lui mentre era fidanzata con Flavio Briatore, all’epoca ricoverato per il cancro ai reni da cui è fortunatamente riuscito a guarire.

“Ricordo molto bene il periodo quando Flavio Briatore era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono liberaaaaaa’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme”, ha raccontato Magli a Oggi. Elisabetta Gregoraci avrà modo di replicare alle sue pesanti accuse?

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci: le accuse di Mino Magli

Dopo le dichiarazioni di Francesco Bettuzzi Elisabetta Gregoraci dovrà probabilmente fare i conti con quanto dichiarato da un’altra sua presunta ex fiamma, ovvero Mino Magli. L’uomo ha dichiarato a Oggi che la showgirl avrebbe continuato a coltivare il rapporto con lui anche mentre era legata a Flavio Briatore, all’epoca dei fatti ricoverato in ospedale a causa del cancro ai reni.

Magli ha sostenuto di aver fatto la sua confessione solo per ottenere un confronto diretto con Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip: “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto…”, ha affermato. L’ex moglie di Briatore verrà informato su quanto detto dall’uomo?

Lo scandalo Vallettopoli

Magli non si è limitato a parlare solo della presunta liaison avuta con la Gregoraci, ma ha anche tirato fuori il coinvolgimento della showgirl nello scandalo Vallettopoli: “Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”, ha detto a Oggi. Senza dubbio le sue affermazioni hanno scatenato un’altra bufera nei confronti di Elisabetta Gregoraci, e in tanti sono in attesa di sapere quali saranno le misure adottate dalla showgirl nei suoi confronti.