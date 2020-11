Gianluca Vacchi è un papà innamorato, e portando a spasso sua figlia Blu Jerusalema in carrozzina ha improvvisato uno dei suoi celebri balletti.

Il 27 ottobre Gianluca Vacchi è diventato papà per la prima volta: è finalmente nata la sua piccola Blu Jerusalema. Approfittando del bel tempo autunnale l’imprenditore ha deciso di godersi una passeggiata all’aria aperta con sua figlia, di appena 3 settimane. Mentre la piccola dormiva beatamente in carrozzina, Mr Enjoy ha deciso di dedicarsi a uno dei suoi celebri balletti e nella didascalia al suo post ha scritto entusiasta: “A spasso con Blu Jerusalema abbiamo fatto il nostro primo balletto”. Il video ha ovviamente fatto il pieno di like, e tra i commenti è spuntato anche quello della neomamma Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi: il primo balletto con la figlia

Gianluca Vacchi è stato di parola: non è passato molto tempo dalla nascita di sua figlia Blu Jerusalema e la piccola già promette di essere una star dei social. L’imprenditore si è lanciato in uno dei suoi celebri balletti portando la bambina a spasso, in carrozzina, nel meraviglioso giardino di una delle sue sfarzose ville. “Vita mia”, ha commentato Sharon Fonseca, la compagna dell’imprenditore da poco diventata mamma per la prima volta.

Gianluca Vacchi

La coppia ha annunciato di aspettare la figlia via social, e sempre attraverso Instagram avevano fornito aggiornamenti costanti ai fan sugli sviluppi della gravidanza. La piccola è nata in una clinica di Lugano, e già in sala parto Vacchi aveva divertito i fan dei social improvvisando un balletto con Sharon – in procinto di partorire – e un’infermiera.

Il lussuoso party di benvenuto

Quando Sharon Fonseca e la bambina hanno potuto finalmente lasciare la clinica, Vacchi ha organizzato per loro una meravigliosa sorpresa: nel giardino della villa dell’imprenditore erano stati sistemati palloncini rosa, giganteschi orsacchiotti di peluche e degli elefanti in total pink. Sharon Fonseca si era commossa per l’accoglienza, mentre l’imprenditore si era occupato di portare la piccola Blu Jerusalema in casa.