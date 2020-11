Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato orgogliosamente ai fan gli addobbi natalizi da loro scelti e il loro albero di Natale. Il costo delle decorazioni sarebbe a dir poco esagerato.

Quest’anno il Natale a casa Ferragnez è già arrivato, e con entusiasmo Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato ai fan l’albero, le ghirlande e gli addobbi natalizi da loro scelti per le festività natalizie. La coppia si è rivolta a un esperto del settore, e a quanto pare avrebbero speso circa 3000 euro per le decorazioni natalizie del loro attico milanese.

Chiara Ferragni: l’albero di Natale e gli addobbi

Con un piccolo in casa e una bambina in arrivo, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di preparare la loro casa alle festività natalizie già dal mese di novembre, e la stessa influencer le ha mostrate entusiasta con un video via social. Per farlo la coppia si è rivolta all’esperto del settore Vincenzo Dascanio, che avrebbe scelto il non plus ultra in fatto di decorazioni e lucine al led dando al loro salone un tocco natalizio estremamente ricercato.

“Dato che trascorreremo parecchio tempo in casa, perché non iniziare prima le vacanze?”, ha dichiarato l’influencer mostrando ai fan il gigantesco albero ricoperto di fiocchi e lucine multicolori. Secondo Fanpage il maestoso albero dei Ferragnez sarebbe costato ben 960 euro, mentre i led colorati costerebbero tra gli 800 e i 900 euro (considerando le dimensioni dell’albero). A completare gli allestimenti poi ci sarebbero numerosi addobbi (raffiguranti le iniziali dei componenti della famiglia) e ghirlande luccicanti: anche in questo caso il loro costo sarebbe esorbitante, e si arriverebbero a sfiorare oltre 500 euro.

L’ultimo Natale in tre a casa Ferragnez

A marzo è prevista la nascita della seconda figlia della coppia, che quindi nascerà lo stesso mese del fratello maggiore Leone (nato il 19 marzo 2018). A causa dell’emergenza Coronavirus Chiara Ferragni ha annunciato che la bambina nascerà a Milano, e non a Los Angeles come il primogenito (che la coppia aveva deciso di far nascere negli States per assicurargli da subito il doppio passaporto). Al momento Fedez e Chiara Ferragni non hanno ancora svelato quale sarà il nome della bambina, ma i fan sono impazienti di scoprirlo.