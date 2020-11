Melissa Satta ha rivelato che lei e suo figlio Maddox hanno avuto il Coronavirus e che, dopo due settimane in isolamento, sarebbero finalmente risultati negativi al tampone.

Melissa Satta ha rivelato al Corriere della Sera di essere risultata positiva al Coronavirus dopo un week end trascorso in compagnia di un’amica e della sua bambina (migliore amica del figlio della showgirl, Maddox). Dopo che l’amica è risultata positiva anche lei si è sottoposta al tampone, scoprendo di essere purtroppo positiva al virus. Melissa Satta ha dichiarato di aver manifestato diversi sintomi della malattia, e che non sarebbe stata una banale influenza:

“Non è una banale influenza. Ho perso tre chili e ho visto il mio aspetto trasformarsi giorno dopo giorno”, ha raccontato al Corriere della sera.

Melissa Satta

Melissa Satta positiva al Coronavirus: l’annuncio

Dopo settimane di assenza dai social Melissa Satta ne ha spiegato il motivo ai suoi fan: la showgirl avrebbe contratto il Coronavirus insieme a suo figlio Maddox, e i due avrebbero trascorso queste settimane in totale isolamento. Il compagno della Satta, Kevin Prince Boateng, sarebbe invece risultato negativo. La showgirl ha raccontato la sua esperienza al Corriere della sera, rivelando quali sarebbero stati per lei i sintomi della malattia:

“Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono“, ha confessato.

La Satta si sarebbe ammalata dopo aver trascorso un week end in compagnia di un’amica (che si è poi scoperta positiva) e della figlia. “Ci sentivamo tranquille, eravamo tra di noi, con i nostri figli, certe che non stavamo correndo alcun rischio”, ha ammesso. Finalmente la showgirl ha potuto tirare un sospiro di sollievo: lei e Maddox sono risultati negativi al tampone.

La crisi superata col marito

La showgirl e suo figlio hanno trascorso l’isolamento lontani da Kevin Prince Boateng, risultato negativo al tampone. Non troppo tempo fa la coppia ha vissuto un periodo di crisi ma a sorpresa sono tornati insieme durante l’estate del 2019. A proposito della crisi vissuta con suo marito, Melissa Satta ha raccontato a Grazia: “C‘erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità. Non è facile stare insieme, ma non è facile nemmeno stare da soli, né conoscere un’altra persona e ricominciare. Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto”.