Milly Carlucci ha confermato che il ballerino Maykel Fonts è risultato positivo al Coronavirus. Sarebbe in dubbio dunque la partecipazione di Alessandra Mussolini alla finale di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle ha avuto una stagione piuttosto travagliata, e dopo i malori, gli incidenti e i casi di Coronavirus tra i partecipanti, anche Maykel Fonts è purtroppo risultato positivo a Covid-19. Il ballerino è stato messo da subito in isolamento e la sua compagna di ballo, Alessandra Mussolini, è fortunatamente risultata negativa al tampone. Milly Carlucci ha fatto sapere attraverso un video che fino a quando non ci sarà l’assoluta certezza della sua negatività la Mussolini non potrà tornare sul set, e quindi la sua partecipazione alla finale di sabato 21 novembre non sarebbe certa.

“La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi: due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all’ultimo tampone di oggi lei è negativa”, ha dichiarato la conduttrice.

Come ha sempre fatto fin dall’inizio di questa nuova stagione di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha aggiornato i fan via social, dove questa volta ha dovuto dare una cattiva notizia: Maykel Fonts è positivo al Coronavirus.

Pur essendo stata in stretto contatto con lui per il momento Alessandra Mussolini è risultata negativa, ma la sua partecipazione alla finale del programma resta in dubbio:

“Tornerà in teatro solo quando questo sarà nell’assoluta sicurezza, per tutti gli altri della troupe e del cast. Che cosa succederà adesso: proverà, non proverà, gareggerà, non gareggerà? Stiamo cercando di prendere le misure di questa situazione. La nostra priorità è la salute, la sicurezza di tutti. Vi terremo aggiornati”, ha dichiarato Milly Carlucci. Se la Mussolini dovesse risultare definitivamente negativa al Coronavirus, è possibile che non accetti di esibirsi insieme a un altro ballerino e pertanto non è comunque certo che prenderà parte alla finale prevista per sabato 21 novembre.

I casi di Covid e gli incidenti

Senza dubbio questa edizione di Ballando con le Stelle è stata una delle più “travagliate” per i suoi partecipanti: dopo i casi risultati positivi al Coronavirus all’inizio del programma (Daniele Scardina e Samuel Peron), Raimondo Todaro è stato operato d’appendicite, mentre Alessandra Mussolini e Elisa Isoardi sono state entrambe vittime di due incidenti accaduti durante le prove.