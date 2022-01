Per il prurito del cane, i rimedi casalinghi sono utili? Vediamo quali rimedi naturali sono disponibili per alleviare il problema.

Il prurito del cane in molti casi può essere dovuto alla dermatite, questa infiammazione, infatti, è tra le malattie della pelle che colpiscono più frequentemente i nostri amici a quattro zampe. Vediamo cosa si può fare per alleviare il problema del prurito del cane e i rimedi casalinghi e naturali che possono venirci in soccorso.

Dermatite nel cane: rimedi e cause

Il primo passo per riuscire a capire quali rimedi utilizzare per risolvere il prurito e la dermatite nel cane è capire da cosa è scatenato il sintomo. Come abbiamo detto la dermatite si identifica soprattutto perché è associata al prurito e questa sensazione tende a interessare soprattutto aree come addome, orecchie e zampe. Inoltre, un altro campanello d’allarme sarà la presenza di arrossamenti, desquamazioni e talvolta anche perdita di pelo nelle zone interessate. Ma quali possono essere le cause scatenanti?

cane zecca

Ce ne sono svariate: da una parte la dermatite nel cane può essere provocata dalle punture di parassiti e insetti. La prima cosa da fare, quindi, è una bella ispezione alla ricerca di pulci o zecche. Ricordate che in questo caso avete un’altra arma a vostro vantaggio ovvero la prevenzione con antiparassitari. Un altro fattore che può portare alla comparsa di dermatite è un’allergia. L’allergia può manifestarsi in seguito al consumo di alcuni alimenti oppure anche in risposta a sostanze nell’ambiente.

In questi casi può essere più difficile identificare le cause scatenanti ed è utile quindi rivolgersi al veterinario per riuscire a capire cosa può aver scatenato il problema. Identificato l’allergene occorrerà evitare che il nostro amico a quattro zampe possa entrarci in contatto per prevenire la comparsa di dermatiti e prurito. Non dimentichiamo che anche in nostri animali domestici soffrono lo stress, il prurito può essere quindi anche dovuto a un disagio che porta il cane a grattarsi in maniera frequente e compulsiva.

Dermatite cane: rimedi casalinghi

Vediamo quali altri rimedi abbiamo a disposizione in base alle cause di questo problema. Oltre a identificare le cause ci sono anche dei rimedi che si possono usare per alleviare il disturbo. Tra di essi uno dei più usati è la camomilla, che può essere impiegata per realizzare degli impacchi da applicare sulle zone interessate. In alternativa anche la malva può aiutare ad alleviare gli arrossamenti della pelle, anche in questo caso bisognerà tamponarla delicatamente sulla zona interessata.

