Un Jack Russell di tre anni si è allontanata dalla padrona e ha rischiato di annegare in una palude, salvata grazie a un drone con legata una salsiccia.

Minnie stava passeggiando con la sua padrona quando, approfittando di un momento di distrazione della donna, è scappata. la piccola Jack Russel si era persa un canneto vicino a Emsworth, dove rischiava di annegare. Un drone con legata una salsiccia hanno fatto in modo che la la cagnolina potesse ritrovare la strada e il modo di uscire.

La storia di Minnie

Come riporta La Stampa, dopo che Minnie è rimasta intrappolata nel canneto si è richiesto l’intervento del Denmead Drone Search and Rescue Group che ha trovato, tramite drone, il cagnolino. Come riporta il portale: “La palude doveva essere allagata nel giro di poche ore, quindi abbiamo dovuto inventarci rapidamente un piano: il nostro pilota di droni ha pensato di legare del cibo per attirarla via e, dopo una valutazione dei rischi, abbiamo deciso di provarci – racconta Chris Taylor uno dei volontari dell’organizzazione – . Grazie a un salsiccia Minnie è stata attirata a circa 300 metri sul bordo delle distese fangose, ​​su un terreno più elevato dove sapevamo che era al sicuro”.

Dopo questo intervento Minnie è scappata in un bosco per poi essere recuperata dopo due giorni. Ora sta bene ed è tornata a casa.

