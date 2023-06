Il palinsesto televisivo di Canale 5 è stravolto rispetto a quanto originariamente previsto ma sono previste variazioni su tutti i canale TV.

La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta nella mattinata di lunedì 12 giugno 2023, ha portato i vertici di Mediaset a decidere per uno stravolgimento dei palinsesti televisivi per l’intera giornata. Sui canali Mediaset, la televisione fondata proprio dall’ex Presidente del Consiglio, non potevano infatti mancare gli speciali dedicati a Silvio Berlusconi.

Programmi TV Canale 5, lunedì 12 giugno 2023

E’ in particolare la rete ammiraglia del gruppo Mediaset a subire i maggiore cambiamenti e cambiare i propri palinsesti della giornata. Dalle 10.40 su Canale 5 è in onda uno Speciale Tg5 che proseguirà per tutta la mattina ma anche per tutto il pomeriggio, fino alle ore 18,25.

SILVIO BERLUSCONI

Lo speciale riprenderà poi alle ore 20 e proseguirà fino alle 24. Salta quindi la messa in onda della puntata giornaliera de L’isola dei Famosi 2023. Nel corso dello Speciale TG5 verrà ripercorsa tutta la vita e la carriera imprenditoriale, oltre che politica, di Silvio Berlusconi.

Morte Berlusconi: i palinsesti televisivi

Lo speciale su Silvio Berlusconi, che ripercorre tutta la storia, la vita e la carriera dell’imprenditore ed ex Presidente del Consiglio, è trasmesso anche in simultanea da Rete 4 e da Tgcom24, su entrambi i canali senza alcuna interruzione pubblicitaria.

Anche su tutti gli altri canali televisivi, non solo quelli del gruppo Mediaset, la tradizionale programmazione televisiva subirà nel corso di tutta la giornata dei cambiamenti per lasciare spazi a degli speciali dedicati proprio a Silvio Berlusconi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG