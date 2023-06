Alla storia e alla vita di Silvio Berlusconi sono stati dedicati diversi film e documentari: ecco quali sono.

Silvio Berlusconi è stato uno dei personaggi che più hanno diviso gli italiani negli ultimi decenni ma è comunque uno di quelli più influenti della storia d’Italia negli ultimi quarant’anni. La vita e la storia di Silvio Berlusconi sono stati raccontati da diversi film e da diversi documentati: vediamo allora quali sono tutti i film su Silvio Berlusconi.

I film su Silvio Berlusconi

Loro: diretto da Paolo Sorrentino e uscito in due parti, Loro 1 e Loro 2. La pellicola ha vinto diversi premi ma ha diviso la critica. A vestire i panni dell’ex Presidente del Consiglio è Toni Servillo, il film racconta le vicende politiche ma anche quelle personali e professionali di Silvio Berlusconi.

SILVIO BERLUSCONI

Il caimano: è un film diretto da Nanni Moretti che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2006. Il protagonista del film è un produttore cinematografico che decide di produttore un film sulla discesa politica di Silvio Berlusconi.

Silvio Forever: la tagline del film recita: “Autobiografia non autorizzata di Silvio Berlusconi”. Uscito nel 2011, il documentario ripercorre tutta la vita di Silvio Berlusconi attraverso anche testimonianze e immagini di repertorio.

Belluscone – Una storia siciliana: diretto da Franco Maresco, il docufilm racconta delle amicizie, dei rapporti (non tutte raccomandabili) e degli affari di Silvio Berlusconi in Sicilia.

Bye Bye Berlusconi!: diretto da Jan Henri Starhlberg. E’ un’opera satirica in cui, come viene specificato in apertura di film, tutti i nomi dei personaggi reali sono stati modificati per evitare querele, anche se i riferimenti sono molto facili da cogliere.

Quando c’era Silvio: è un documentario di Ruben H. Oliva che racconta anche gli aspetti più controversi della storia di Silvio Berlusconi, attraverso la sua ascesa imprenditoriale ma anche quella nel mondo della politica.

