Anche chi non è appassionato di storia conosce William Wallace, il leggendario guerriero scozzese. Tutto merito di Mel Gibson che, nel 1995, ha portato nelle sale cinematografiche un autentico capolavoro: Braveheart – Cuore impavido. Il film ha avuto un successo grandioso, basti pensare che ai Premi Oscar era candidato addirittura in dieci diverse categorie, alla fine ha vinto in cinque di queste: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Trucco, Miglior Montaggio Sonoro. Oltre alle prestigiose statuette dell’Academy, la pellicola ha ricevuto anche tanti altri importanti premi. Scopriamo ora insieme quali sono le location utilizzate per il film.

Braveheart – Cuore impavido: le location in Scozia

Braveheart – Cuore impavido è stato girato interamente in Gran Bretagna. A causa del brutto tempo e delle frequenti pioggie, Mel Gibson, Sophie Marceau e gli altri attori potevano girare solamente poche ore al giorno: pensate che solo le riprese delle scene ambientate nel villaggio di William Wallace sono durate addirittura sei settimane.

Il villaggio è stato costruito nella splendida Glen Nevis, una valle della Scozia che si trova all’ombra della montagna più alta della Gran Bretagna: il Ben Nevis. Un’altra valle che ha ospitato le riprese di Braveheart – Cuore impavido è la Glen Coe. Gli interni del castello di Mornay sono quelli del castello di Edimburgo.

Braveheart – Cuore impavido: le location in Irlanda

Ma non sono solamente gli splendidi paesaggi naturali della Scozia ad aver ospitato la troupe del film, una parte della pellicola è stata girata anche in Irlanda. Quella che nel film viene presentata come Londra è invece una località che si trova nelle vicinanze di Dublino. Sempre in Irlanda si trova anche l‘Abbazia di Bective, il luogo utilizzato per le scene nelle quali il protagonista è imprigionato dagli inglesi.

