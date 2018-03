“Prevenzione Possibile”, il tour per prevenire l’osteoporosi e le malattie cardiovascolari

“Prevenzione Possibile. La salute femminile”, un ambulatorio mobile per la sensibilizzazione dell’osteoporosi e delle malattie cardiovascolari, i principali responsabili dei decessi femminili in Italia.

L’iniziativa “Prevenzione Possibile. La salute al femminile” è una campagna informativa rivolta alle donne over 35 per sensibilizzarle riguardo all’osteoporosi e alle malattie cardiovascolari. Queste, infatti, risultano la causa principale dei decessi femminili in Italia: ben il 48,8% è causato da malattie cerebrovascolari e ischemiche del cuore (il 23,8% da tumori e il 27,8% da altre patologie).

Il progetto “Prevenzione Possibile” mette a disposizione un ambulatorio mobile che farà tappa in 31 città italiane dall’8 marzo 2018 al 31 giugno 2018. Le città interessate saranno Napoli, Cuneo, Imperia, La Spezia, Trapani, Siracusa, Messina, Reggio Calabria, Crotone, Matera, Lecce, Foggia, Salerno, Caserta, Latina, Viterbo, Spoleto, Grosseto, Livorno, Arezzo, Ancona, Parma, Rovigo, Rimini, Vicenza, Trento, Cremona, Pavia, Como, Asti, Novara.

Il truck attrezzato di “Prevenzione Possibile” fornirà un servizio informativo e medico gratuito alle donne che vorranno usufruirne. La visita avrà una durata di circa 20 minuti e i medici a bordo del truck effettueranno controlli e misurazioni (peso, girovita, pressione arteriosa, colesterolo, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, densità ossea) volti a individuare eventuali segni indicatori di un’esposizione al rischio osteoporotico o cardiovascolare, così da poter consigliare e attuare delle misure preventive.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di SIPREC (Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), FEDERFARMA (Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia) e Federfarma-Sunifar e Mylan.

Come prevenire l’osteoporosi e le malattie cardiovascolari

Sono pochi e semplici gli accorgimenti che si possono attuare per prevenire queste patologie, spesso silenziose, come rivelano i medici organizzatori dell’iniziativa.

– Evitare la sedentarietà e svolgere attività fisica in modo costante e moderato;

– Seguire una dieta sana ed equilibrata, che prevenga il rischio dell’obesità garantisca un sufficiente apporto di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa e la prevenzione dell’osteoporosi;

– Ridurre (o meglio, eliminare) il consumo di alcol e sigarette;

– Consumare prevalentemente carni bianche (le meno grasse).

