Pressione arteriosa, misurazione: come si può tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

La misurazione della pressione arteriosa è una delle pratiche più importanti per poter tenere sotto controllo lo stato della propria salute. Non a caso, è uno dei primi ‘esami’ cui ogni paziente si sottopone, dal medico o in casa, per poter capire se c’è qualcosa che non va nelle proprie condizioni. Tutti dovremmo avere a casa uno strumento per poter misurare la pressione. Ma siamo sicuri di saperlo eventualmente usare? Scopriamo insieme come si effettua il controllo della pressione arteriosa.

Cos’è la pressione arteriosa

Prima di vedere nel dettaglio come si misura la pressione, è bene capire cosa sia la pressione arteriosa. Si tratta della pressione che il sangue esercita sulle pareti delle arterie del sistema cardiocircolatorio. Dipende da due fattori: dalla quantità di sangue pompato dal cuore; dalla resistenza opposta al flusso sanguigno.

misurazione pressione

Ma quali sono le misure della pressione? L’unità di misura è il millimetro di mercurio (mmHg). I valori che vengono riconosciuti dai medici come normali nella popolazione oscillano generalmente tra i 110 e i 130 mmHg di sistolica (pressione durante la contrazione del cuore). In tal senso, si parla di ipertensione, ossia di pressione alta, quando i valori abituali sono uguali o superano i 90 di minima e i 140 di massima. Per combattere la pressione alta serve uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta, limitareil consumo di alcol, fare attività fisica regolare, smettere di fumare e di esporsi al fumo, evitare lo stress e così via. La pressione bassa, o ipotensione, si riscontra invece in un soggetto con pressione massima inferiore ai 100 mmHg.

Come misurare la pressione

Quando si misura la pressione si ottiene il valore della propria minima e della propria massima, per avere un primo specchio del quadro della situazione della propria salute. Per misurare la pressione oggi è possibile utilizzare anche alcune app.

Dopo aver fatto sedere il paziente con il braccio appoggiato su un piano orizzontale, all’altezza del cuore, viene posto attorno al braccio uno strumento chiamato sfigmomanometro, costituito da un bracciale con camera d’aria collegato a una pompa. Da qualche anno esistono anche apparecchiature elettroniche automatiche, ma viene ancora considerato più affidabile il ‘vecchio’ sfigmomanometro a mercurio, specialmente in ambiente medico. I misuratori digitali vengono invece consigliati per la misurazione domiciliare.

Una volta messo attorno al braccio l’apparecchio, basterà pigiare la pompa per far gonfiare e sgonfiare la camera d’aria. I risultati appariranno su un display o su un indicatore analogico.

Ma auali sono i consigli per effettuare al meglio la misurazione della pressione? Innanzitutto permettere al paziente di rimanere rilassato in una stanza silenziosa per qualche minuto. Bisogna poi prendere almeno due misurazioni con un intervallo di almeno un paio di minuto di distanza. Viene suggerito poi di misurare la pressione in entrambe le braccia, ed evitare di misurare la pressione in un paziente che ha appena mangiato, bevuto caffè o tè, fumato o effettuato un qualche tipo di sforzo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG