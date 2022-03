Quali sono le frasi più profonde di sempre? Vediamo le citazioni dei grandi artisti, quelli che hanno reso celebri i moti dell’anima.

Generalmente, le frasi profonde sono dedicate a tutti i sentimenti della vita: dall’amore alla delusione, passando per la rabbia e la frustrazione. Diamo uno sguardo alle citazioni più belle di sempre, quelle i grandi autori di tutti i tempi hanno dedicato ai moti dell’anima.

Frasi profonde: la parola ai grandi autori

Le frasi profonde sul senso della vita non potrebbero esistere se non parlassero dei sentimenti, di tutti i sentimenti. Fin dalla notte dei tempi, gli autori hanno sempre dedicato citazioni profonde ai moti dell’anima e alcune di queste risuonano ancora oggi. Aforismi del genere sono sempre utili, sia per noi stessi che per gli altri. Di seguito, una selezione delle frasi più belle di sempre:

Il senso dell’ironia è una forte garanzia di libertà. (Maurice Barres);

La sorte mescola le carte e noi siamo i giocatori. (Arthur Schopenhauer);

Essere te stesso in un mondo che tenta continuamente di renderti qualcos’altro è la più grande realizzazione. (Ralph Waldo Emerson);

Vivo in quella solitudine che è penosa in gioventù, ma deliziosa negli anni della maturità (Albert Einstein);

L’immaginazione è più importante della stessa realtà: la realtà ha dei limiti, l’immaginazione comprende tutto l’universo… ed anche oltre. (Albert Einstein);

Non esiste una relazione inversamente proporzionale tra libertà e sicurezza. Meno di una non significa più dell’altra. La gente senza diritti non è più sicura dagli attacchi terroristi (Molly Ivins);

C’è solo una qualità peggiore della durezza di cuore, e quella è la debolezza della mente. (Theodore Roosevelt);

Mentre invecchio presto meno attenzione a quello che la gente dice. Guardo solo ciò che fa. (Andrew Carnegie);

Un errore diventa un errore quando nasce come verità. (Stanislaw Jerzy Lec);

Quello che la cultura è per un blocco di marmo, l’educazione è per l’anima umana. (Joseph Addison);

Parliamo del rischio, perché il rischio è così bello. Ma il cambiamento e il progresso vengono solo quando siete disposti a rischiare, a fare esperimenti con la vostra vita. (Leo Buscaglia);

Quando qualcuno parte, è perché qualcun altro sta per arrivare. (Paulo Coehlo);

Ci sono persone che vogliono rendere più difficoltose le vite degli uomini per la sola ragione della possibilità che fornisce di offrire, in un secondo momento, i loro consigli per alleviare i dolori della vita. (Nietzsche).

Aforismi profondi e citazioni ricchi di senso

Le frasi bellissime e profonde non terminano qui. D’altronde, se devono indurre ad una riflessione devono essere tante perché non tutte le citazioni sortiscono le stesse reazioni nelle persone.

Tutto viene a noi attraverso gli altri. essere è appartenere a qualcuno. (Jean Paul Sartre);

Dove manca la forza, il diritto scompare. (Maurice Barres);

Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. (Cesare Pavese);

La gente vede solamente ciò che è preparata a vedere. (Ralph Waldo Emerson);

Nessuno può essere allo stesso tempo ignorante e libero. (Thomas Jefferson);

Quello che è più bello nell’uomo virile è qualcosa di femminile; quello che è più bello nella donna femminile è qualcosa di maschile. (Susan Sontag);

La vita è breve. Trasgredisci le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama veramente, ridi senza tenere il controllo e non rimpiangere mai niente che ti ha fatto sorridere. (Mark Twain);

Coloro che si innamorano di se stessi non hanno rivali. (Benjamin Franklin);

Il peggior ladro non è quello che prende ciò di cui ha bisogno ma quello che tiene ciò di cui non ha bisogno mentre gli altri ne hanno bisogno. (Leo Tolstoy);

Non puoi rinforzare qualcuno indebolendo un altro e non puoi aggiungere statura di un nano tagliando la gamba di un gigante. (Benjamin Franklin).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG