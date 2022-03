Il Governo ha stanziato un nuovo bonus bollette per aiutare chi si trova in difficoltà.

Da una recente stima svolta dalla Cgia di Mestre, è emerso che sempre più persone, in Italia, fanno fatica a pagare le bollette.

Si tratta di una stima che supera i 4 milioni di famiglie che dal sud al nord faticano ad arrivare a fine mese e, poste davanti ad una scelta, si trovano a decidere di non pagare le bollette.

Un problema che nell’ultimo periodo si è fatto sempre più forte a causa dei rincari.

Per questo motivo, il governo ha messo in atto un Bonus volto a sistemare il più possibile la situazione.

Aiuti per le bollette: quali sono

I bonus bollette sono ormai in vigore da alcuni mesi e consistono nell’erogazione di somme volte ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Aiuti che negli ultimi tempi sono risultati particolarmente esigui portando così a nuovi incentivi.

Contro i rincari di luce e gas, dal primo Aprile e fino al mese di Dicembre, ci saranno infatti delle novità. È stata infatti aumentata la soglia Isee dai precedenti 8.265 euro ai 12mila euro e tutto in modo da includere più famiglie al fine di sanare una difficoltà economica che si sta facendo sempre più importante.

Il bonus che sarà erogato si baserà su una stima di consumo e sul numero dei componenti della famiglia.

Come accedere ai Bonus

Un aspetto diverso, rispetto ad altri tipi di Bonus è che per ottenere quello relativo all’energia non si dovrà fare quasi nulla. Sarà infatti Arera (l’autorità che si occupa della regolazione per energia e gas) a rilasciarli in automatico e tutto in base ai dati dell’Inps. L’unica cosa da fare per ottenerli consiste quindi nel presentare il modello Isee. Ciò, infatti, consentirà di conoscere il reddito della famiglia al fine di comprendere se necessita o meno del Bonus.

È ovvio che questa soluzione, da sola, non basterà ad eliminare il problema di fondo. Di sicuro, però, oltre ai modi per risparmiare sulle bollette, molte più famiglie troveranno nel bonus un attimo di respiro al problema bollette. E questo almeno fino alla fine del 2022.

