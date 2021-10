App per misurare la pressione: le migliori applicazioni e quelle più consigliate dagli esperti sia per Android che per iPhone.

Sapevi che esistono delle app per misurare la pressione? Oggi è possibile tenere sotto controllo la propria tensione sanguigna attraverso alcuni software per smartphone. Certo, non è possibile misurare la pressione esclusivamente con un’app. Tuttavia, se si soffre di ipertensione può essere utile cercare di controllare i propri valori anche con l’aiuto della tecnologia. Ma quali sono le app migliori e più utilizzate? Scopriamolo insieme.

App misuratore pressione: qual è la migliore

Iniziamo da una precisazione. Con gli strumenti di auto misurazione, anche quelli ‘normali’ è possibile ottenere dei risultati, ma che non possono dare risposte sicure su una possibile patologia come l’ipertensione. Il consiglio è sempre quello di farsi aiutare da un medico anche nella misurazione della pressione.

Uomo Smartphone

Come i dispositivi tradizionali, anche le app per la pressione registrano valodi di pressione sistolica o diastolica, quelli che comunemente chiamiamo ‘massima’ (valore massimo del flusso sanguigno espulso ad ogni contrazione del cuore) e ‘minima’ (il valore dato dal periodo di riposo del cuore).

Ti starai chiedendo a questo punto come possa un’app misurare la pressione. Basta scaricare il software dallo store e connettere lo smartphone al misuratore di pressione digitale tramite bluetooth. Resta dunque necessario un misuratore pressione, ma i dati potremo averli direttamente grazie all’app da noi scelta.

Misurazione pressione gratis con la miglior app

La scelta consigliata sia con Apple che Android, AirBP, un’app per la salute che non può mancare sul tuo telefono. Grazie a questo software potrai condividere col il tuo medico curante tutte le registrazioni anche via e-mail e whatsapp in modo semplice e immediato. Per farlo basta misurare i valori e registrare i dati comparsi sullo schermo. In particolare, è possibile misurare: i valori di pressione sistolica e diastolica; la frequenza cardiaca; la pressione arteriosa media; la differenza tra pressione sistole e diastole.

Questa è l’app più completa e affidabile per misurare la pressione sanguigna gratis, ma esistono molte altre alternative: Qardio salute del cuore; Pressione sanguigna-test; Pressione sanguigna-SmartBP; Riva Digital (app che permette di misurare la pressione arteriosa toccando lo smartphone con il dito).