Auguri di compleanno simpatici: le frasi di buon compleanno più divertenti e spiritose da dedicare ai propri amici.

Un compleanno è sempre un traguardo importante, e vale la pena festeggiarlo… ma senza prendersi sul serio! Una delle cose più belle è infatti fare degli auguri compleanno simpatici ai propri amici, per per ridere e scherzare in una giornata ricca di impegni e di emozioni. Se stai cercando degli auguri spiritosi, potresti trovare finalmente qualche spunto e fonte d’ispirazione. Andiamo a leggere alcune delle più simpatiche!

Buon compleanno divertenti: le farsi migliori

Vuoi far iniziare questo giorno speciale ai tuoi migliori amici o parenti con un bel sorriso stampato in volto? Allora ai bisogno di una frase di buon compleanno divertente. Se non ti viene in mente nulla, ci sono tantissime frasi da cui prendere spunto, e si tratta sia di frasi anonime che di citazioni prese dai più svariati autori.

Si sa, ridere fa bene, anche quando si tratta degli auguri, che siano di buon anno o buon compleanno. E allora scegliamo alcune delle frasi di spirito più simpatiche in assoluto, da dedicare a tua sorella, tuo fratello, ai tuoi cugini, ai tuoi amici o a qualunque altra persona speciale che occupi un posto importante nel tuo cuore (e che abbia del senso dell’umorismo, ovviamente). Ecco alcune frasi di compleanno spiritose:

– Buon compleanno. Essere giovani, belli e pieni di energia è meraviglioso. Ti ricordi ancora quei tempi? Tanti auguri!

– Un altro anno è passato, ma ciò non significa che tu sia diventato più saggio. Buon compleanno!

– C’è una persona molto intelligente, ricca, bella e famosa che è nata oggi. Peccato che non sia tu. Tanti auguri di buon compleanno anche a te!

– Per festeggiare il tuo compleanno avrei pensato a una crociera nei Caraibi. Ti dispiacerebbe annaffiare le piante durante la mia assenza? Buon compleanno!

– Puoi vivere fino a cent’anni se rinunci a tutte le cose che ti fanno desiderare di vivere fino a cent’anni. (Woody Allen)

– Pensi di essere speciale perché oggi è il tuo compleanno? Questa è una totale assurdità… tu sei speciale ogni giorno!

– Immagina semplicemente le cose che vorresti sentire per il tuo compleanno e fai finta che te le abbia dette. Buon compleanno!

– Non dico che sei vecchio, ma se fossi latte ti annuserei prima di versarti sui miei cereali… Buon compleanno!

– La vecchiaia è quando si comincia a dire ‘Non mi sono mai sentito così giovane’. (Jules Renard)

– Per il tuo compleanno vorrei che tutti i tuoi sogni si avverassero… soprattutto quelli alti, biondi e muscolosi! Buon compleanno!

Se gli auguri di compleanno spiritosi che ti abbiamo già proposto non sono riusciti a ispirarti abbastanza, non preoccuparti, ne abbiamo ancora molti per provare a farti sbellicare dalle risate al pensiero della reazione che avrà il festeggiato o la festeggiata. Ecco allora un’altra carrellata di frasi di buon compleanno divertenti, che potrebbero davvero fare la differenza nel tuo bigliettino o nel tuo messaggino:

– L’età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o un vino. (Barbara Johnson).

– Diffida di una donna che dice la sua vera età, una donna così è capace di tutto. (Oscar Wilde)

– Invecchiare, che orrore diceva mio padre, ma è l’unico modo che ho trovato per non morire giovane. (Daniel Pennac)

– Sembra che la saggezza venga con l’età… Vedi? Non hai ancora i segni della vecchiaia! Buon compleanno!

– Guarda il lato positivo: se fossi un cane avresti centinaia di anni… Buon compleanno!

– Almeno non hai l’età del prossimo anno. Tanti auguri!

– Dicono che bisogna apprezzare le piccole cose, ma alla tua età chi è che riesce a vederle? Buon compleanno.

– Ho cercato citazioni famose, ho pensato a frasi ad effetto, ho persino tentato di comporre alcuni versi, ma non ho trovato nulla di adatto per il tuo ennesimo compleanno: accontentati degli auguri. Buon compleanno!