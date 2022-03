In un sistema assolutamente rivoluzionario, figlio della nostra epoca, la tokenization è interrelato alla tecnologia blockchain.

Una delle conseguenze più significative della tecnologia blockchain è la tokenization. Tale processo ha aperto le porte a innumerevoli opportunità e consentito di affrontare con successo problemi precedentemente difficili o impossibili da risolvere. Tuttora si fatica a immaginare le effettive possibilità di un simile sistema, assolutamente rivoluzionario, frutto della intuizione di pochi visionari in principio e oggi diventato quanto mai reale. E sono proprio le sue caratteristiche ad aver suscitato l’interesse del mondo intero. Senza sfociare in eccessivi tecnicismi, cerchiamo di comprenderne la natura e i cambiamenti già avvenuti.

Origine: da token, derivato dall’inglese antico tāc(e)n, di origine germanica, ovvero mostrare, spiegare, insegnare. Il senso di “pezzo di metallo stampato simile a una moneta” è emerso intorno alla fine del XVI secolo.

da token, derivato dall’inglese antico tāc(e)n, di origine germanica, ovvero mostrare, spiegare, insegnare. Il senso di “pezzo di metallo stampato simile a una moneta” è emerso intorno alla fine del XVI secolo. Dove viene usato: per indicare il processo di digitalizzazione di un dato oggetto, con tutte le informazioni trasferite su un blocco di una blockchain.

per indicare il processo di digitalizzazione di un dato oggetto, con tutte le informazioni trasferite su un blocco di una blockchain. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di tokenization

Computer per lavoro

La tokenizzazione vuol dire trasformare e rappresentare una risorsa o un oggetto all’interno di un file blockchain. Per renderlo tale occorre digitalizzare il bene e portare ogni informazione su un blocco di una blockchain. Una volta registrato, lo si può archiviare o scambiare. Nel mentre, viene attribuito un token che dà modo di manipolarlo come parte integrante di detta blockchain.

Il pregio maggiore consiste nell’applicabilità a qualsiasi cosa. Da una bevanda, a un immobile, a un prodotto che esce da uno stabilimento industriale e così via. L’idea permetterà di migliorare la protezione, aggiungendo trasparenza e tracciabilità, a fronte di costi inferiori per gli intermediari. Il beneficio principale consta nella facoltà di accedere alle informazioni in sicurezza da qualunque luogo.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Oltre 60 progetti di tokenization sono in procinto di nascere”.

“Introdotta una nuova piattaforma di NFC e tokenization”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG