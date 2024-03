Vi proponiamo una selezione di poesie per il papà per omaggiare il genitore in ogni occasione, non soltanto nel giorno a lui dedicato.

Di poesie per il papà ce ne sono tantissime, ma non tutte sono in grado di scavare l’animo umano, di provocare quella sensazione di pelle d’oca che scaturisce soltanto dalle composizioni scritte con il cuore. Vi proponiamo una selezione di componimenti che potete usare all’occorrenza, non soltanto nella giornata ‘istituzionale’ dedicata alla figura paterna.

Le più belle poesie per il papà

Non serve una festa creata ad hoc per festeggiare le persone che si hanno nel cuore, soprattutto quando si tratta della mamma o del papà. Soffermandoci sull’eroe per eccellenza dell’infanzia, il padre, quello che nella maggior parte dei casi salva dai rimproveri della madre, ci sono tante poesie a lui dedicate. Alcune, scritte sia da grandi autori che da nomi minori, sono in grado di far venire la pelle d’oca. Il motivo è presto detto: quando si parla di genitori, difficilmente si può mettere in dubbio il sentimento o aver paura di prendere una delusione. Certo, ci sono sempre delle eccezioni, ma per fortuna rappresentano la minoranza. Di seguito, vi presentiamo una selezione delle più belle poesie per il papà.

Al padre di Salvatore Quasimodo

Dove sull’acque viola

era Messina, tra fili spezzati

e macerie tu vai lungo binari

e scambi col tuo berretto di gallo

isolano. Il terremoto ribolle

da due giorni, è dicembre d’uragani

e mare avvelenato. Le nostre notti cadono

nei carri merci e noi bestiame infantile

contiamo sogni polverosi con i morti

sfondati dai ferri, mordendo mandorle

e mele dissecate a ghirlanda. La scienza

del dolore mise verità e lame

nei giochi dei bassopiani di malaria

gialla e terzana gonfia di fango.

La tua pazienza

triste, delicata, ci rubò la paura,

fu lezione di giorni uniti alla morte

tradita, al vilipendio dei ladroni

presi fra i rottami e giustiziati al buio

dalla fucileria degli sbarchi, un conto

di numeri bassi che tornava esatto

concentrico, un bilancio di vita futura.

Il tuo berretto di sole andava su e giù

nel poco spazio che sempre ti hanno dato.

Anche a me misurarono ogni cosa,

e ho portato il tuo nome

un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.

Quel rosso del tuo capo era una mitria,

una corona con le ali d’aquila.

E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni

ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali

di partenza colorati dalla lanterna

notturna, e qui da una ruota

imperfetta del mondo,

su una piena di muri serrati,

lontano dai gelsomini d’Arabia

dove ancora tu sei, per dirti

ciò che non potevo un tempo – difficile affinità

di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano solo

cicale del biviere, agavi lentischi,

come il campiere dice al suo padrone:

‘Baciamu li mani’. Questo, non altro.

Oscuramente forte è la vita.

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale di Pam Brown

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale,

il loro richiamo speciale.

Il loro modo di bussare.

Il loro modo di camminare.

Il loro marchio sulla nostra vita.

Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel

buio, sentiamo un trillare di note

e il nostro cuore si sente sollevato.

E abbiamo di nuovo cinque anni:

stiamo aspettando di udire

i passi di papà sulla ghiaia del vialetto.

Il pastrano di Alda Merini

Un certo pastrano abitò lungo tempo in casa

era un pastrano di lana buona

un pettinato leggero

un pastrano di molte fatture

vissuto e rivoltato mille volte

era il disegno del nostro babbo

la sua sagoma ora assorta ed ora felice.

Appeso a un cappio o al portabiti

assumeva un’aria sconfitta:

traverso quell’antico pastrano

ho conosciuto i segreti di mio padre

vivendoli così, nell’ombra.

Papà, radice e luce, portami ancora per mano di Maria Luisa Spaziani

Papà, radice e luce, portami ancora per mano

nell’ottobre dorato del primo giorno di scuola.

Le rondini partivano, strillavano:

fra cinquant’anni ci ricorderai.

Padre di Edgar Albert Guest

Sapevo che era il miglior papà

che qualunque ragazzo

potesse avere: era buono,

gentile, divertente, allegro,

lavoratore e anche paziente;

severo qualche volta con le

mie superficialità e le mie

manchevolezze infantili, ma

severo sempre a buon fine e

molto orgoglioso dei suoi

figlioli ogni qual volta facevano

qualcosa di buono.

Quello che non ho saputo capire

finché non è stato troppo tardi,

era la profondità della sua saggezza

e l’immensità del suo sacrificio.

Un ricordo di Giovanni Pascoli

Andavano e tornavano le rondini,

intorno alle grondaie della Torre,

ai rondinotti nuovi. Era d’agosto.

Avanti la rimessa era già pronto

il calessino. La cavalla storna

calava giù, seccata dalle mosche,

l’un dopo l’altro tutti quattro i tonfi

dell’unghie su le selci della corte.

Era un dolce mattino, era un bel giorno:

di San Lorenzo. Il babbo disse: “Io vo”.

E in un gruppo tubarono le tortori.

Esse là nella paglia erano in cova.

Tra quel hu hu, mia madre disse: “Torna

prestino”. “Sai che volerò!” “Non correr

tanto: la tua stornella è appena doma”.

“Eh! mi vuol bene!” “Addio”. “Addio”. “Vai solo?

non prendi Jên?” “Aspetto quel signore

da Roma…” “È vero. Ti verremo incontro

a San Mauro. Io sarò sotto la Croce.

Tu ci vedrai passando”. “Io vi vedrò”.

E Margherita, la sorella grande,

di sedici anni, disse adagio: “Babbo…”

“Che hai?” “Ho, che leggemmo nel giornale

che c’è gente che uccide per le strade…”

Chinò mio padre tentennando il capo

con un sorriso verso lei. Mia madre

la guardò coi suoi cari occhi di mamma,

come dicendo: A cosa puoi pensare!

E le rondini andavano e tornavano,

ai nidi, piene di felicità.

Mio padre palpeggiò la sua cavalla

che l’ammusò con cenno familiare.

Riguardò le tirelle e il sottopancia,

e raccolte le briglie, calmo e grave,

si volse ancora a dire: “Addio!” Mia madre

s’appressò con le due bimbe per mano:

la più piccina a lui toccò la mazza.

Egli teneva il piede sul montante.

E in un gruppo le tortori tubarono,

e si sentì: “Papà! Papà! Papà!”

E un poco presa egli sentì, ma poco

poco, la canna come in un vignuolo,

come v’avesse cominciato il nodo

un vilucchino od una passiflora.

Sì: era presa in una mano molle,

manina ancora nuova, così nuova

che tutto ancora non chiudeva a modo.

Era la bimba che vi avea ravvolte,

come poteva, le sue dita rosa,

e che gemeva: “No! no! no! no! no!”

Mio padre prese la sua bimba in collo,

col suo gran pianto ch’era di già roco;

e la baciò, la ribaciò negli occhi

zuppi di già per non so che martoro.

“Non vuoi che vada?” “No!” “Perché non vuoi?”

“No! no!” “Ti porto tante belle cose!”

“No! no!” La pose in terra: essa di nuovo

stese alla canna le sue dita rosa,

gli mise l’altro braccio ad un ginocchio:

“No! no! papà! no! no! papà! no! no!”

Non s’udì che quel pianto e quei singulti

nel tranquillo mattino tutto luce.

Più non raspava i ciottoli con l’unghia

la cavalla, e volgea la testa smunta

alla bimba. E le tortori, hu, hu!

Povera bimba! non avea compiuti

due anni, e ancor dormiva nella culla.

Sapea di latte il suo gran pianto lungo:

assomigliava ad un vagir notturno.

Mio padre disse: “Non partirò più”.

Jên, a un suo cenno, menò fuor del muro

la cavalla, aspettando ad un altro uscio.

Lontanò essa con un ringhio acuto.

E mio padre baciò la creatura,

e le disse: “Non vado: entro; mi muto,

e sto con te. Perché tu sia sicura,

prendi la canna”. Rabbrividì tutta

essa, come un uccello quando arruffa

le piume; le spianò; poi con le due

braccia abbracciò la canna di bambù.

Ed aspettò. Aspetta ancora. Il babbo

non tornò più. Non si rivide a casa.

Lo portarono a sera in camposanto,

lo stesero in un tavolo di marmo,

dissero, oh! sì! dissero ch’era sano,

e che avrebbe vissuto anche molti anni.

Ma uno squarcio aveva egli nel capo,

ma piena del suo sangue era una mano.

Maria! Maria! quel pegno di tuo padre,

ciò che di lui rimase, ove sarà?

Sorella, a volte penso che tu l’abbia,

che tu lo tenga ancora fra le braccia.

Così mi pare a volte, che ti guardo

e tu non vedi, ché tu stai pregando.

Tieni le braccia in croce, un poco lasse;

e tieni ancora gli occhi fissi in alto.

Stai come quando ti lasciò tuo padre;

sicura, come allora. Ma una lagrima

ancora scorre a te, di quelle, e il labbro

balbetta ancora, sì: “Papà! Papà!”

Padre, se anche tu non fossi il mio di Camillo Sbarbaro

Padre, se anche tu non fossi il mio

Padre se anche fossi a me un estraneo,

per te stesso egualmente t’amerei.

Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno

Che la prima viola sull’opposto

Muro scopristi dalla tua finestra

E ce ne desti la novella allegro.

Poi la scala di legno tolta in spalla

Di casa uscisti e l’appoggiasti al muro.

Noi piccoli stavamo alla finestra.

E di quell’altra volta mi ricordo

Che la sorella mia piccola ancora

Per la casa inseguivi minacciando

(la caparbia aveva fatto non so che).

Ma raggiuntala che strillava forte

Dalla paura ti mancava il cuore:

ché avevi visto te inseguir la tua

piccola figlia, e tutta spaventata

tu vacillante l’attiravi al petto,

e con carezze dentro le tue braccia

l’avviluppavi come per difenderla

da quel cattivo che eri il tu di prima.

Padre, se anche tu non fossi il mio

Padre, se anche fossi a me un estraneo,

fra tutti quanti gli uomini già tanto

pel tuo cuore fanciullo t’amerei.

C’è un uomo grande di Roberto Piumini

C’è un uomo grande:

gli faccio domande.

C’è un uomo grosso:

gli salto addosso.

C’è un uomo attento:

gli soffio il vento.

C’è un uomo quieto:

gli dico il mio segreto.

C’è un uomo in casa mia

che mi fa compagnia.

Chi è? Chissà?

È il mio papà!

Prima che nascessero i papà di Vincenzo Riccio

Prima che nascessero i papà

il mondo era quadrato:

non c’erano le piante,

neppure un albero di cioccolato.

Il sole non riusciva neppure a tramontare

visto che ancora non sapeva rotolare.

I prati non avevano l’erba dipinta,

e i petali dei fiori avevano una faccia stinta.

Se guardavi il cielo vedevi solo nero,

tutto il mondo era scuro e serio serio.

Ma poi è arrivato il mio papà.

Ha arrotolato il cielo intorno al mondo,

ha insegnato al sole a rincorrere le stelle,

e perché la notte non facesse poi paura al suo bambino

ha acceso in cielo un faro e qua e là qualche lumino.

Ha regalato note anche agli uccelli,

e tra i rami degli alberi ha legato solo sogni belli.

Tutto questo ha fatto per me il mio papà.

Ma so, che per il mio amore,

sta costruendo un mondo ancora migliore.

I padri sono figli di John Steewart

Una delle cose più belle dell’essere padre è

che non bisogna smettere di essere figli.

In effetti non c’è scelta.

I padri sono figli: entrambi soggetto e predicato,

che si godono il privilegio di essere due, in uno.

II padre-e-figlio fortunato può trovare

sostegno in due direzioni: saggezza, forza

e compassione nel padre, intuito e gioia nei figli.

Il bambino può essere padre dell’uomo, e se guardi

da vicino negli occhi di tuo figlio, probabilmente

vedrai gli occhi di tuo padre che ti restituiscono lo sguardo.