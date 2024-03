Carpe diem, ovvero cogli l’attimo! L’abbiamo spesso sentito nominare, anche in film famosi, ma qual è il suo significato e la origine?

Il termine carpe diem deriva dal latino: è una locuzione la cui traduzione letterale in italiano è “cogli il giorno“. Nonostante, però, sia non del tutto corretto sotto l’aspetto letterale, la traduzione alternativa del termine in “cogli l’attimo” interpreta in maniera più che appropriata il suo vero significato (Infatti molti di noi l’hanno sempre inteso in questo modo).

Carpe diem è un invito a godersi ogni giorno, momento, attimo o istante della vita, poiché il futuro è incerto, non è una cosa prevedibile. Il piacere e la bellezza sono nel presente nell’oggi, siccome “del doman non v’è certezza”. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

–Origini: dal latino

–Quando viene usato: quando si vuole suggerire di non tergiversare o aspettare troppo ma di cogliere al volo un’occasione

–Lingua: latino.

–Diffusione: in tutto il mondo.

Carpe diem, il significato: Orazio è il “padre”

La prima volta che il termine Carpe diem è comparso fu nelle Odi di Orazio (Odi, 1, 11, 18), scritte a partire dal 30 a.C. In questo testo, il concetto è legato a uno stile di vita e a un modo di approcciare il giorno: è un’invito da parte di Orazio ad apprezzare qualunque cosa si possieda, quel che si sta vivendo, in quel preciso momento. Questo termine non è più solo una parola o uno stile di vita, ma è anche una filosofia che ha un significato particolarmente profondo.

Si tratta di una locuzione composta da carpe, cogliere, e diem, che deriva da dies e significa giorno.

dizionario

Oltre tutto carpe diem, molto più di altre citazioni dal latino, è utilizzata da innumerevoli persone, che hanno allargato il suo significato a qualcosa di improprio come: “vivi la vita in maniera spensierata“, “importanza di vivere nel presente” o “vivi il momento in maniera spensierata“.

Carpe diem: l’Attimo fuggente

Il film simbolo del concetto di carpe diem è sicuramente L’attimo fuggente, le cui frasi sul “cogli l’attimo” sono entrate nell’immaginario comune. Ecco un esempio di queste frasi:

• “Cogli la rosa quand’è il momento, che il tempo lo sai, vola! Ogni fiore che oggi sboccia, domani appassirà”.

Esempi di uso

Il concetto di cogli l’attimo in latino, ovvero carpe diem, è soggetto di numero esempi d’uso in frasi; partiamo dalla sua prima comparsa nella Storia, nelle Odi:

• “Carpe diem, quam minimum credula postero, ovvero: cogli il giorno, confidando il meno possibile nel domani”.

Oppure, ecco una frase di uso comune, che qualsiasi persona potrebbe dire:

• “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, carpe diem!”