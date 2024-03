Perché agli Oscar 2024 alcuni Vip si sono presentati con una spilla rossa? Vediamo il significato e chi ha firmato il ‘gioiello’.

Gli Oscar 2024 sono andati in scena e, come vuole la tradizione, sono diversi i momenti della serata che entreranno nella storia della manifestazione cinematografica. Tra gag e veri e propri scivoloni, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare che alcuni Vip sfoggiavano una spilla rossa: ecco perché e qual è il significato del ‘gioiello’.

Oscar: perché alcuni Vip hanno sfoggiato una spilla rossa?

Mentre John Cena si è presentato nudo sul palco della notte degli Oscar 2024, altri Vip hanno scelto di sfoggiare una spilla rossa. Un dettaglio che ha subito catturato l’attenzione degli spettatori, sia per il disegno del ‘gioiello’ che per il suo significato. Da Billie Eilish a Mark Raffalo, passando per Finneas O’Connell, Ramy Youssef, Ava DuVernay, Quannah Chasinghorse e Misan Harriman: tanti i personaggi che hanno scelto di sposare il messaggio lanciato dal collettivo Artists 4 Ceasefire.

La spilla che i Vip hanno sfoggiato agli Oscar 2024 presenta uno sfondo rosso e una mano con al centro un cuore nero. E’ questo il simbolo del collettivo che, da mesi ormai, ha un solo grido: “Cessate il fuoco a Gaza“. Oltre 400, tra registi, cantanti e attori, hanno accettato di firmare una lettera destinata al presidente Joe Biden con la richiesta di porre fine alla guerra in Palestina.

In occasione della notte degli Oscar 2024, la spilla rossa ha fatto sfoggio sul petto di diversi Vip, in modo da rendere ancora più visibile la richiesta del collettivo Artists 4 Ceasefire.

Oscar 2024: l’appello dell’attore Ramy Youssef

Alcuni Vip che hanno partecipato agli Oscar 2024 non hanno solo sfoggiato la spilla rossa, ma hanno provato anche a lanciare un appello. E’ il caso dell’attore americano di origini egiziane Ramy Youssef che, raggiunto sul red carpet dai giornalisti, ha dichiarato: “Chiediamo un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza. Chiediamo pace e giustizia duratura per il popolo palestinese. È un messaggio universale: ‘Smettiamo di uccidere bambini. Non partecipiamo ad altre guerre‘”.