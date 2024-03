Frasi sul Sole, le migliori in assoluto: le citazioni su quello che sorge, che tramonta, che splende meravigliosamente sulle nostre vite.

Non c’è guida migliore nelle nostre vite rispetto al Sole. Fulgido e immutabile, ogni giorno questo grande astro cammina nel cielo sulla nostra testa, regalandoci attimo dopo attimo una sensazione di meraviglia quasi inarrivabile. Non a caso, sono stati in molti, tra scrittori famosi o meno, a voler lasciare in eredità alcune frasi sul Sole in grado di carpirne la bellezza, la potenza, l’importanza che ogni giorno ha nelle nostre esistenze.

Perché senza questa stella così vicina, spesso compagna silenziosa per tutti noi, non ci sarebbe la vita sul nostro pianeta, non ci sarebbe luce, non ci sarebbe nulla se non il vuoto più tenebroso. Se vuoi quindi scoprire alcune delle citazioni migliori sul Sole, da utilizzare per un messaggio o anche come frase da condividere sui social, ecco alcune delle più belle in assoluto.

Le migliori frasi sul Sole

Dire che il Sole è fondamentale per noi non è certo un’iperbole. Si tratta della stella che dà vita al nostro Sistema Solare, quello attorno a cui la Terra ruota. Con i suoi raggi non solo illumina quindi le nostre giornate, ma rende possibile la vita sul nostro pianeta.

Eclissi

Anche per questo motivo fin dall’antichità gli uomini lo hanno celebrato e contemplato quasi come una divinità. E se è vero che, al di là di ogni significato spirituale, il Sole è importante anche per la nostra salute, resta soprattutto un fedele compagno delle nostre giornate, qualcosa di cui non potremmo mai fare a meno. Se stai cercando di celebrarlo al meglio, ecco alcune delle frasi più adatte:

– Che sensazione così piacevole quella del sole sulla pelle. Spirito e carne bevono nella luce di Dio la sua energia stessa. (Terri Guillemets)

– Il sole dell’alba è sempre una promessa. Quello del mezzogiorno, implacabile, ci giudica. E quello del tramonto, irrimediabilmente ci ha già condannato. (Lorenzo Olivan)

– C’è una energia muscolare nella luce del sole corrispondente all’energia spirituale del vento. (Annie Dillard)

– Un sole che splende merita di essere vissuto. (Giuseppe Donadei)

– Il sole è buono per chi lo piglia da fermo, sdraiato. Per chi lo porta sulla schiena da prima luce fino a sera, il sole è un sacco di carbone. (Erri De Luca)

– Il sole è nuovo ogni giorno. (Eraclito)

– Se non avessi visto il sole avrei potuto sopportare l’ombra. (Emily Dickinson)

– Che il sole si levi anche domani è solo un’ipotesi. (Ludwig Wittgenstein)

– Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano. (Buddha)

– Se dovessi scegliere una religione, il Sole come donatore universale della vita sarebbe il mio Dio. (Napoleone Bonaparte)

– Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata. (Roberto Gervaso)

– Mantieni il tuo volto in pieno sole, e non potrai vedere l’ombra. (Helen Keller)

Altre frasi da non perdere sul sole che sorge o tramonta

Se l’alba e il tramonto sono momenti magici e indimenticabili nelle nostre vite è anche perché il segnano l’apparizione e la scomparsa del Sole nelle nostre giornate. E anche se ormai quasi nessuno venera più questo astro come una divinità, in molti continuano a ringraziarlo per ciò che riesce a darci giorno dopo giorno, anche quando non ne siamo consapevoli.

Come per le frasi dedicate alle altre stelle, anche per il Sole esistono però molte citazioni che lo trasformano in una sorta di metafora della vita, in qualcosa che ci offre calore, conforto, ci rassicura e resta un giudice imparziale di ogni nostre azione. Se stai cercando altri aforismi che possano diventare il tuo ringraziamento all’astro che maggiormente ci illumina, eccone altre che possono fare al caso tuo:

– Dal Sole deriva l’idea prima di Dio. (Emilio Bossi)

– Quando al mattino il sole si leva dietro le montagne fa nascere nei nostri cuori un grande senso di libertà che ci accompagna per tutto il giorno. (Romano Battaglia)

– Il sole splende, non ha alternativa, niente di nuovo. (Samuel Beckett)

– Il sole, con tutti quei pianeti che girano intorno ad esso e da esso dipendono, può ancora maturare un grappolo d’uva come se non vi fosse nient’altro da fare in tutto l’universo. (Galileo Galilei)

– Cieco chi non vede il sole, stolto chi nol conosce, ingrato chi nol ringrazia; se tanto è il lume, tanto il bene, tanto il beneficio; per cui risplende, per cui eccelle, per cui giova; maestro dei sensi, padre di sustanze autor di vita. (Giordano Bruno)

– Chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai una stella. (William Blake)

– Il sole è l’ombra di Dio. (Michelangelo)

– In mezzo a tutti sta il sole. Chi infatti, in tale bellissimo tempio, metterebbe codesta lampada in un luogo diverso o migliore di quello, donde possa tutto insieme illuminare? Perciò non a torto alcuni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri reggitore. Trismegisto lo chiama Dio visibile, Elettra, nella tragedia di Sofocle, colui che tutto vede. Così, per certo, come assiso su un trono regale, il sole governa la famiglia degli astri che gli fa da corona. (Niccolò Copernico)

– Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per tutta la felicità del mondo. (Henry Ward Beecher)

– Non c’è niente di più musicale che un tramonto. (Claude Debussy)

– L’ombra, non la luce, è il linguaggio del sole. (George Murray)

– Nessuno può fissare il sole mentre risplende, ma tutti lo guardano durante l’eclissi. (Baltasar Gracian)