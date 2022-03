Come scrivere una canzone? Ad una domanda del genere non si può rispondere con una sola risposta. Vediamo perché e da dove si inizia.

Non è semplice spiegare in poche parole e in modo esaustivo come scrivere una canzone. Si parte prima dalla musica oppure dal testo? Questa è la prima domanda che, generalmente, si pongono coloro che si avvicinano alla scrittura di un brano musicale. Scopriamo da dove si inizia e come comporre un buon pezzo.

Come scrivere una canzone?

Dare consigli per scrivere una canzone non è un gioco da ragazzi. Se siete alla prima esperienza vi conviene affidarvi un po’ all’istinto. Qualcuno, ad esempio, preferisce comporre prima la musica, mentre altri si affidano precedentemente alle parole. In teoria, la regola vuole che si parta dagli accordi. Questo significa che il testo nasce solo in un secondo momento. E’ bene sottolineare, però, che anche la musica è arte e che, come tale, non andrebbe mai definita o racchiusa in rigidi schemi. Pertanto, se in un determinato momento vi sentite ispirati, lasciatevi trascinare dalla corrente e non pensate troppo al ‘protocollo’.

Dopo questa breve ma doverosa premessa, vediamo come comporre una canzone. Prendete carta e penna oppure un pc, uno strumento musicale che conoscete abbastanza bene e un registratore vocale. A questo punto, la prima cosa da fare e provare una serie di accordi, fino a quando non trovate quello che fa più al vostro caso. Non fermatevi al primo esperimento, ma fatene diversi, fino a quando non individuate lo stile che più vi rappresenta e registratelo. Così facendo, infatti, avrete tra le mani lo scheletro della vostra canzone. Ora non vi resta che trovare un altro ritmo, magari più energico, per il ritornello e la melodia è fatta.

Ecco un video che spiega in modo semplice come scrivere una canzone:

Come scrivere il testo di una canzone

Dopo che la struttura è pronta, vediamo come inventare una canzone. Innanzitutto dovete pensare ad un argomento che conoscete bene e vi sta particolarmente a cuore. Appena individuato, fatevi questa domanda: cosa voglio raccontare alla gente? Il suggerimento dovrebbe essere comparso nella vostra testa durante la prova degli accordi, per cui adesso non dovreste fare altro che mettere la musica in parole. Non è semplice, sia chiaro. Il testo si deve sposare alla perfezione con la melodia, ma generalmente questo non è un problema. Le due cose, infatti, nascono insieme: è difficile avere nella testa solo le parole, così come lo è avere soltanto la musica.

Un consiglio è d’obbligo: scrivete di getto, senza pensare alla grammatica. La revisione del testo avverrà soltanto in un secondo momento. Adesso non dovete fare altro che dare libero sfogo alla creatività, quindi gli strafalcioni sono bene accetti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG